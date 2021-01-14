İş maillerinde geçen iğneleyici laflar
"Yeni yılınızı da gelecek çalışmalarınızı da kutlarız." - SİZİN de yeni yılınızı ve gelecek çalışmalarınızı kutlarız.
"Bilindiği üzere" şeklinde başlayan cümlelerdir.
- BİLİNDİĞİ üzere şirketimizin son yönetim kurulunda alınan kararlar neticesinde, şu şu şu kararlar alınmıştı. Ama siz bunlara uymuyorsunuz mealinde.
"Daha önce de belirttiğimiz gibi.." - LAN geçen defa da söyledik ne mal adamlarsınız.
Şu işi düzgün yapın.
"Ekte de görüldüğü üzere!" - MAIL'LE anlatamıyoruz.
Ekran görüntüsü ekte oradan bakıp yapın...
"Mesai bitimine kadar aksiyon alınmasını.." - İŞİ bitirmeden çıkarsanız...
Saygılarımla..
"Konu hakkındaki yorumunuz nedir?" - BATIRMIŞSIN işi bakalım nasıl açıklayacaksın, çok merak ediyorum.
"İvedi olarak çözümlenmesini..." - ÇAYI, kahveyi bırak, iş yap iş!
"... takdirde gerekli uyarılar yapılacaktır." - TORPİLLİYİ, vasıfsızı ve sorumluluk almaktan kaçınanı yönetici yapınca her mail, her mesaj, her telefon tehdit niteliğinde olur.
Yöneticilerin attığı "Şunu şunu yaptık değil mi?" - Aslında adı gibi bilir yapılmadığını... (ki o yüzden de mail atmaktadır). Yapılmış olsa bir teşekkürü bile çok görür. Ama iş olsun diye böyle sorar gibi yapar.
"Ekli mailimde bu konu ile ilgili bilgi vermiştim..." - MAILLERİNE düzgün bakmadan tekrar aynı şeyleri soruyorsun. Alık mısın arkadaşım?" anlamı çıkarılabilir.
Sırf cümle değil, bazen CC'ye eklenen adresler de korku yaşatır. eksiseyler.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Birçok filmi olmasına rağmen Jason Statham'ın kazandığı tek ödül Kadın Film Eleştirmenleri Camiası Ödülleri'nin verdiği "En Saldırgan Erkek Karakter" ödülüdür.
TESPİTLİ YORUM
Sabah uyandığımda alarmın çalmasına daha 2 saatin olduğunu gördüm, sevinçten uyuyamadım…
NE KADAR OLDU?
Adana'nın Çukurova İlçesi'nde sarhoş sanılıp eve gönderilen O.Ç. isimli vatandaşın kafasından mermi çıkalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YILLAR önce bayram tatilini bir arkadaşımla şehir dışında geçirdik. Malum tatil dönüşü trafiğinin üzerine yoğun kar yağışı eklenince yolculuk kabusa döndü ve Bolu'da saatlerce mahsur kaldık.
Açlık, uykusuzluk ve soğuktan ne yapacağımızı şaşırdık. Arkadaşım annesinin merak edeceğini düşünerek telefon etti ve mahsur kaldığımızı söyledi.
Annenin cevabıyla ısındık.
"Gelirken iki ekmek alın."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sadece Türkler’in kabusu 13 Ocak 2021, Çarşamba Karşı cinsten biriyle yürürken aniden beliren çiçekçi abla ve onun ısrarları: BUNUN kadar rahatsız edici ve bitmek...
- En ilginç takım isimleri 12 Ocak 2021, Salı İŞTE okurken gülmekten öleceğiniz, en komik takım isimleri... Evet evet, hepsi de Türkiye'den... Adana Kiremithanespor ...
- Golcü taraftar 11 Ocak 2021, Pazartesi PREMIER Lig'in Yılmaz Vural'ı denen Harry Redknap nevi şahsına münhasır bir karaktertir. Çok da başarılı olmadan...
- Dersimiz: öğrenci evi 10 Ocak 2021, Pazar BİYOLOJİ DERSİ: 1.5 ay mutfakta bekleyen bulaşıkların üzerinde ne tür canlılar yetişebileceği gözlemlenebilir. ...
- Birini tanımanın en iyi yolu 09 Ocak 2021, Cumartesi Dostoyevski'nin bir lafı vardır; "İnsanların birbirini tanıması için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır."...