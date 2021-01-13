Sadece Türkler’in kabusu
BUNUN kadar rahatsız edici ve bitmek bilmeyen başka bir olay daha yoktur.
Siz camideyken ayakkabılarınızın çalınması: ÖZELLİKLE camilerin en kalabalık olduğu teravih namazlarında bu korku gün yüzüne çıkar.
Çok konuşan taksiciye rast gelmek: İŞTE bu korkunun bir tarifi yoktur. Siz sadece gideceğiniz yere ulaşmak istersiniz ama onun konuşası vardır.
Konuşur da konuşur...
Metrobüse binerken ezilmek: YA tam binerken düşerseniz ve üzerinize basıp geçerlerse? Bir kere bile metrobüs deneyimi yaşadıysanız bu korkuyla yüzleşmişsinizdir.
Işıkta beklerken bir anda arabanızın camının silinmesi: GENELLİKLE camınızda leke kalır ama yine de para vermek zorunda kalırsınız.
Ne yapacağınızı bilemediğiniz gergin bir andır.
Tek amacı sizi sonuna kadar rahatsız edip içeriye çağırmak olan garsona yakalanmak:
GÖZ göze geldiğiniz zaman her şey biter... Hatta bazen sokakta yürürken onların sesinden yanınızdakinin sesini duyamazsınız.
Minibüste para akışının ortasında kalmak: BİRİ omzunuza vurur, sonra diğeri, sonra diğeri... Hepsinin tek bir isteği vardır o parayı şoföre uzatmanız, tüm yol bitmez bu çile.
Bakkalın ve taksicinin ''para üstü yok'' demesi:
VE bunu bakkalın sakız ile ödemesi, taksicinin ise para üstü yok diyerek hepsini alması...
Mekanda otururken masayı zurnacı ve darbukacının basması: PARA vermedikçe de gitmemeleri... Öyle çalarlar, çalarlar ve çalarlar...
Düğünde zorla halaya kaldırılmak: İŞTE bundan daha kötüsü yoktur. Sizi halaya kaldırmasınlar diye bir köşede dua edersiniz.
Uzaktan akrabanın, komşuların "Ne zaman evleniyorsun?" sorusuna maruz kalmak: NE zaman işe giriyorsun sorusu da vardır nereden baksak soru faslı korkunçtur.
Mekanda söylediğiniz çayın kraliyet tacı gibi gelmesi:
ÇÜNKÜ bu şaşalı çay ve kahve sunumu ekstra hesap demektir, bunu herkes bilir...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kamboçya'da iki asker, patlamamış mayınla futbol oynamaya kalkınca hayatlarını kaybetti. Olayı ilginç kılan bir başka nokta, parçalanarak can veren iki askerin, Kamboçya ordusunun "eniyi mayın uzmanları" arasında yer almasıydı.
TESPİTLİ YORUM
@badmouserip Çamaşır günü, çamaşırların tek heyecanlı günü neden mi?
Şöyle düşünün çamaşır makinesi kıyafetlerin gece kulübü oluyor.
Bilirsiniz işte hafif karanlıktır, her yerde köpükler vardır ve hepsi başları dönercesine dans eder. Bir gömlek, donu yakalar ve hadi bebek, gidelim der
NE KADAR OLDU?
Bir genç "Pepsi Max içtim Aysun Kayacı beni niye öpmedi" deyi dava açınca Tüketici Hakem Heyeti tarafından haklı bulunalı 14 YIL OLDU
AlkışlıYorum
EPİLASYON aleti, ağda, selülit kremi ve saç boyası reklamlarını arka arkaya izleyen erkek kardeşimden müthiş yorum:
Şu kadınlar da ne problemli şeyler, iyi ki erkek olmuşum.
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