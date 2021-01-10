Dersimiz: öğrenci evi

BİYOLOJİ DERSİ: 1.5 ay mutfakta bekleyen bulaşıkların üzerinde ne tür canlılar yetişebileceği gözlemlenebilir.

KİMYA DERSİ: Bulaşıklarda üreyen canlıların, tabaktencere- tava üzerindeki bağlarının koparılması için mevcut deterjanlar yetmez; özel karışımlar icat edilir. Bulaşıkları; evde kullanılacak tek bir tabak çatal kalmayıncaya kadar bekletmeyi (ki bu kirlerin fosilleşme evrelerini bizzat gözlemleme imkanı sağlıyor) tavsiye ederim.

FİZİK DERSİ: Yine bu canlıları köklerinden kopartmak için icat ettiğiniz özel karışımlar da tek başına etkisizdir; yeni bulaşık yıkama yöntemleri geliştirilmelidir.

MATEMATİK DERSİ:

Ev masrafları "n" kişi tarafından yapılır ve kimin kime ne kadar borcu olduğu 3 saniye içinde hesaplanabilir bir aşamadan sonra.

SAĞLIK DERSİ: Bayat ekmeğin vücuda daha yararlı olduğunu anlarsın.

Memleketteki evin aslında ne kadar temiz olduğunu, bozuk yoğurdun, bayat çayın ecücük küflenmiş makarnanın insan evladına pek zarar vermediğini, 15 kişinin 3 çatalla ne de güzel kahvaltı yapabildiğini de...

HAYAT BİLGİSİ:

Buzdolabını bomboş görünce, akabinde "Ne yesem ki lan?" diye düşünürken 1 ay öncesinden kalma ve hala yaşıyor olduğuna şaşırdığınız pırasayı görürsün ve altın bulmuşcasına sevinirsin... Ütüyle çay demlemek ve çay suyunda yumurta kaynatmak, fırında ıslak çamaşır kurutmak da cabası...

EDEBİYAT DERSİ:

Muhtemelen evde en az 4 kişi yaşamaktadır... Ee bunun "misafir öğrenci" boyutu da vardır.

Dolayısıyla ülkenin dört bir yanından insanlardan çeşitli kelimeler-deyimler-atasözleri vs. öğrenebilirsin. King, batak vb. oyunları kahveye hiç gitmemene rağmen kahvedekilerden daha iyi öğrenirsin.

BEDEN EĞİTİMİ: İç içe geçmiş bir çift çorap top yapılarak salonun ortası boşaltılır ve teke tek birbirinden müthiş maçlar yapılır. Ayrıca pislikte sınırın olmadığı öğrenilir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Lazer göz ameliyatı ilk olarak 1970'de Rus doktor Fyodorov'a gelen küçük bir çocuk sayesinde olmuştur.

Gözlüklü çocuk düşmüş ve sonucunda kırılan gözlük camı çocuğun gözünü çizmiştir.

Dr. Fyodorov'un da yardımıyla cam çocuğun gözünden çıkartıldığında çocuk artık görme bozukluğunun olmadığını söylemiştir.

TESPİTLİ YORUM

@fatmazeI Umarım bi gün maskemi unuttum diye eve geri dönüp aa maske zorunluluğu kalkmıştı diyerek tatlı unutkanlıklar yaşarım.

NE KADAR OLDU?

"500 lira için dilenmeye çıkmam" diyen dilenci teyze, taksiye atlayıp olay yerinden uzaklaşalı 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

EVLENDİĞİMİZ ilk günden beri istisnasız sabah erken kalkar ve kocamın kahvatısını hazırlarım. Bir gün hazırlamazsam ne yapacak diye kalkmadım, "Sen hep böylesin zaten!" deyip kapıları çarptı ve gitti.