Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 08 Ocak 2021, Cuma

Erkeklerin puanları

KADINLAR aleminde tek bir kural vardır: Erkeğin kadını mutlu etmesi.
Hoşuna gidicek bir şey yapınca puan alırsınız, yaptığınız her hoşuna gitmeyecek şey puanlarınızdan düşer... Tabi bu arada, zaten beklediği bir şey yaparsanız puan yok. Bakınız hangi davranış kadınların gözünde kaç puan ediyor:
KOLAY KISIM: Yatağı topladınız (+1) Yatağı topladınız ama yastıkları dekoratif bir şekilde yatağın üstüne koymayı akıl etmediniz (0) Yastıkları yorganı öylece savurdunuz kalktınız (-1)
BANYO: Klozet kapağını yukarıda bıraktınız (-5) Tuvalet kağıdı bitince yerine yenisini taktınız (0) Tuvalet kağıdını bitmiş görünce peçetelere koştunuz (-1)
ALIŞVERİŞ: Tek başınıza alışverişe gittiniz ve ona çok seksi bir kombinezon alıp döndünüuz (+5) Ama kendinize de bir kasa bira aldınız (-5)
SOSYAL ETKİNLİKLER: Parti boyunca onun yanında durdunuz (0) Bir süre onun yanında durdunuz, sonra kolejden arkadaşınızın yanına gittiniz (-2) O arkadaşın ismi Esra (-4) Esra bir dans hocası (-6) Ve yalnız yaşayan bekar bir kız (-8)
DIŞARIDA BİR GECE:
Onu sinemaya götürdünüz (+2) Onun istediği filme gittiniz (+4) Siz o filmden nefret ediyorsunuz (+6) Peki ya sizin istediğiniz filme giderseniz? (-2) Film bilim kurgu (-3) Filmde uzaylı tipli acaip yaratıklar birbirini öldürüyorlar (-9)
GÖRÜNTÜNÜZ:
Maşallah göbeğiniz iyice ortaya çıkmış (-15) Bunu yok etmek için spora başladınız (+10) O göbeğin üstüne bir de bol pantalon ve bol bir gömlek giyiyorsunuz (-30) Bi de ona SEN KENDİ GÖBEĞİNE BAK DEDİNİİZZZZZZZZZZ (-800)
ESAS SORU: "Ben şişman mıyım?"diye sordu (-5) Cevap vermeden önce birkaç saniye durdunuz (-10) "Etli butlu daha ele gelir oldun" dediniz (-50)
İLETİŞİM: O bir sorundan bahsediyor, siz dinliyorsunuz, ilgili gözlerle ona bakıyorsunuz (0) Onu yarım saat boyunca dinliyorsunuz (+5) O yarım saat boyunca gözünüzün ucuyla bile TV'ye kaymadınız (+10) Konuştu konuştu ve bir baktı ki... Siz uyuyakalmışsınız! (-200).

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Belçika'nın Antwerp şehrinde bir hırsız, 100 milyon kombinasyonlu şifreleme tekniğini çözmüş, özel güvenlik görevlilerini ve sismik hareket sensörlerini ve kızılötesi sıcaklık sensörlerini atlatıp 100 milyon dolarlık bir elmas çalmıştır ve ardından yakalanmıştır.
İlginç olan şu ki, yakalanma sebebi olay yerine bıraktığı yarısı yenmiş sandviçden alınan DNA örnekleridir.

TESPİTLİ YORUM
@selinveay Laptopta silinen bi belgeyi geri dönüşüm kutusundan geri getirdim annem diyo sen niye bilgisayar mühendisliği okumadın...

NE KADAR OLDU?
Akasya Durağı için yapılan kuyumcu soygunu çekimlerini gerçek sanan polisler, maskeli oyunculara silah çekeli 9 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Ev ödevinin isim bölümünün altındaki okul numarasının kısa yazılışı olan no bölümünün karşısına "yes" yazan minik meleğim; hep böyle masum kal ne olur...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Erkeklerin puanları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ