Asıl kahramanlar
ÖĞRENCİLERİNİN eğitiminin aksamaması için elinden geleni yapan öğretmenler...
İZMİR Depremi'nde gece gündüz çalışarak can kaybını azaltan AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri ve çadırlarda kalan insanlara tulumlarını veren, yemek yapıp götüren insanlar...
DEPREM bölgesinde çalışan ekiplerin üstleri tozlu diye metroda oturmaması üzerine onlar gibi ayakta giden insanlar...
YARDIMA ihtiyaç duyan çocukların eğitim masrafını karşılayanlar.
PANDEMİ döneminde kira almayan ev ve dükkan sahipleri...
APARTMANINDA oturan yaşlılar ya da hastalar için alışverişe gidenler.
DESTEK olmak adına çevresindeki restoranlardan yemek söyleyenler...
EĞİTİM aksamasın diye komşusuyla internetini paylaşanlar...
KAZANDIKLARI tarihi başarıyla yüzümüzü güldüren Avrupa şampiyonu olan Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı...
COVİD aşısı için denek olmayı kabul edenler.
MASKE takma uyarısında bulunan bireyler.
İHTİYAÇLARIMIZI kapımıza kadar getiren kuryeler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnsanlarla konuşurken onlara 'her zaman' ya da 'hiç' gibi kelimeler kullanmaktan kaçının. Bunun yerine 'bence'yi tercih edin.
Kimseyi suçlamadan sağlıklı bir tartışmayı ancak bu şekilde sürdürebilirsiniz.
Hem önemli olan tartışmak değil, onu anlamaya çalışmak öyle değil mi?
TESPİTLİ YORUM
@gizemmerc Erkekler neden bi kısmınızda belalı ve gizemli gözükme isteği var? Adama "Nereye" diyosun, "İşim var" diyor.
Tamam da birader ne işin var, nereye?
Dükkana gidiyor babasının yanına.
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalanan kişiler, yazılan cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için okey oynamaya devam edeli İKİ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
"EVLİLİK doğaya aykırı bir kere.
Sen hiç dul bir maymun, boşanmış bir timsah gördün mü? Ya da davullu zurnalı düğün yapan bir zebra, gelinlik giyen bir tavşan?" dedi. "Hayır ama konuşabilen bir öküz tanıyorum" dedim, küstü.
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