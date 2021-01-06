Sahte hesap açarak sevgilisini sınava sokan kadın
Bunu yaptıran kuşkudur.
İlişki sırasında en olmaması gereken şey. Bir kere girdi mi, girdiği kişiyi yer bitirir. Kendisini besleyerek büyüme özelliği de var kuşkunun.
Ne yaparsanız yapın bir daha o ilişki iflah olmaz.
Hesabına çekici fotoğraflar koyarak erkeği sazan gibi düşüren tezgahtır.
Hatta fake hesap açıp sevgilisini tavlamak için her şeyi yapan kızlar da tanıdı şu 40 yıllık hayatım.
Sarışın çok güzel bir kadın olarak herkesin takdirini kazanmış ünlü sunucu ablamız da iddiaya göre böylece bu akıma kapılıp evliliğini bitirmişti.
Çok ünlü ve güzel bir sunucu, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi bu tuzağa düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sandı ve günler boyu onunla sohbet etti. İş buluşma noktasına gelince; güzel sunucu, 'Sen beni aldatacaktın' diyerek evliliği bitirdi.
Ne yapalım hakkında hayırlısı olmuş.
Ama bunu yapmayı düşünen kadın arkadaşlara tavsiyem; böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsa ilişki zaten bitmiş demektir. Ya da durumu kabullenip yola devam edecektir. Bence paranoyak bir ilişki ilişki değildir. Siz en iyisi ayrılın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Japon inanışına göre süslenme süreniz 4 dakikayı geçiyorsa çirkinsinizdir.
TESPİTLİ YORUM
Türk hatunu yağmur yağınca, kahvesini alıp kitap falan okumaz.
300 km hızla balkona koşup çamaşırları toplar. Yalansa yalan deyin :)
NE KADAR OLDU?
Acun Ilıcalı, "Ekstrem bir insanım.
Seyahat programlarım bile aklı başında birinin yapacağı şeyler değil.
Hollanda'da maç varken öğlen yemeğini burada yiyip, akşamüstü Hollanda'da maça gidip, gece Atina'ya geçip orada 'Survivor' seçmeleri yaptıktan sonra Türkiye'ye dönebiliyorum" diyerek zenginliği farklı şekilde adlandıralı 1 GÜN OLDU
AlkışlıYorum
TRAFİKTE arkadan görüp saçlarımın uzunluğuna aldanıp, beni kadın sanmanıza alıştım.
Sıkıştırmanıza da alıştım da, yanımdan geçerken öpücük yollamak da ne oluyor?
Kestiriyorum saçlarımı yeter ya!
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