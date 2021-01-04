Bohem dayılar
"Mesleğiniz nedir?" sorusuna kesinlikle sanatsal bir cevap verir.
GEÇMİŞİNDE mutlaka ama mutlaka bir Hindistan, Nepal gezisi vardır. Orada buna aydınlanma falan gelmiştir, kendini Dalai Lama zanneder.
GENÇ sevgili yapmak ata sporudur. Bunun için ayrı bir dil öğrenmiştir neredeyse.
Kültürden girer, sinemadan çıkar.
O nereden geldiği anlaşılmayan paralarla açtığı küçük bir kafe vardır. Babacan bir şekilde "Duvarı dostlarla boyadık" der ama alkol için 25 TL parayı da acımadan alır.
HER konuda bir fikri vardır, anlata anlata bitiremez.
Sizin yaşadığınız şeyle ilgili mutlaka bir tecrübesi olmuştur ama mutlaka yani!
KADIN olsun, erkek olsun fark etmez; samimiyet derecesi olmaksızın herkese "Şekerim", "Hayatım", "Canım benim" diye hitap etmeye bayılır.
KIYAFETLERİYLE dikkat çekmeye bayılır.
Boynunda kırmızı bir bandana, kollarında çeşit çeşit bileklikler olmazsa olmazlarıdır.
YAZIN parmak arası terlik olmazsa olmazıdır. Doğallıktan yana olduğu için sağ olsun o ayaklara bir pedikür, bir topuk taşı değmemiştir.
ÇOK iyi yemek yaptığını her defasında dile getirir ve o kadar da mükemmel yapmaz.
Etli nohutun yanında içki içmeyi çok sever.
SARMA tütün içmekten bıyıklarının rengi beyazdan sarıya dönmüştür. Bi de sıvazlar onları böyle bir şey anlatırken...
ONU asla şort mayo ile göremezsiniz, vücuduna çok güvendiği için mutlaka slip mayo giyer.
ÜNLÜ birinden bahsediyorsunuz diyelim, kesinkes bunun arkadaşıdır.
Mesela: "Sezen mi? Geldi buraya geçen gün, bende kaldı.
İyi kızdır."
"BİZ de hızlıydık" diye başladığı siyasi anıları hiç bitmez. Tam kendi başına ülkeyi kurtaracakken mutlaka başına 'talihsiz' bir şey gelmiştir.
Onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Vücudumuz aynı anda "adrenalin, serotonin, oxtocin, dopamin ve vassopresin" hormonları salgılarsa bir ayıya bile aşık olabiliriz.
TESPİTLİ YORUM
@bosvercen Erkek: Yaa Twitter'ı ciddiye alma, oraya öylesine yazıp çıkıyorum.
Öylesine attığı tivit:
Yokluğunla başa çıkmaya çalışıyorum, herkeste seni arıyorum.
NE KADAR OLDU?
Adana'da bir binanın inşaat işçileri, çalıştıkları binada intihara kalkışan adamın kafasına taş atarak vazgeçirmeye çalışalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ANNEMİN bir telefon sapığı vardı. Zırt pırt arayıp telefonda anneme ağlayıp sızlanan adama sevgili annem bir gün nasıl içlendiyse, bütün anaçlığıyla "Evladım; benim üç kızım var, gel onlarla okey oyna, sıkıntını unutursun.
Olur mu yavrum?
Ev mi nerede?
Bak şimdi X dolmuşlarına biniyorsun.
Son durakta iniyorsun..." diye adresi vermeye başlamıştı ki kardeşim telefonu fişten çekti!
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