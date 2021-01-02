2020’nin komik haberleri
LA CASA DE FİLYASYON!
İSTANBUL'DA koronavirüs pandemisini fırsat bilerek filyasyon ekibi kılığında evleri dolaşan iki hırsız, kimsenin bulunmadığı evlere girerek 500 bin lira değerinde eşya çaldı. Pes dedirten yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur eden iki hırsızdan biri yakalandı.
GEÇMİİİŞ OLSUUUUN!
İSTANBUL Bağcılar'da 4 katlı, 4 daireli Aras Apartmanı yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.
En küçüğü üç aylık, en büyüğü 72 yaşında 17 kişinin yaşadığı apartmanda 7 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Virüsün hastalanan aile bireyine yapılan geçmiş olsun ziyaretleriyle diğer aile üyelerine de geçtiği belirlendi.
FİLM GİBİ KIZ KAÇIRMA
İSTANBUL'DA yeni tip koronavirüs salgınını fırsat bilen erkek, sahte plakalı bir ambulans ve sahte cerrahi tulum ayarlayarak eski sevgilisini kaçırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SEN NİYE ÇIKACAN?
AKSARAY'DA 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan vatandaş polis ekiplerince ikna edilirken, aşağıya indirildiği sırada yukarıya çıkmak isteyen bir vatandaşı "Sen niye çıkacaksın, ben çıkıyorum da sana ne oluyor" diyerek tekmeledi.
ESENCILIS YİNE GÖREVDE
ESENYURT'TA polis, ofis olarak kiralanıp kahvehaneye çevrilen yere baskın düzenledi.
Okey oynarken polis ekiplerini gören bazı kişiler ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. İşyeri mühürlenirken toplamda 28 bin 350 TL ceza kesildi.
YİNE Esenyurt'ta kokoreç satılan iş yerine günün farklı saatlerinde girip çıkanlardan şüphelenenlerin ihbarı üzerine yapılan baskında, alt katının gizli olarak işletilen pavyon olduğu ortaya çıktı.
DÜZCE'NİN Yığılca ilçesinde, Kurban Bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturan Erdoğan Kuşçu hastanelik oldu. Elmacık kemiği kırılan Erdoğan Kuşçu tedaviye alındı.
SEYİRCİSİZ MAÇTA SU OLAYI
SÜPER LİG'İN 28. haftasında oynanan Ankaragücü-Başakşehir mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. İstanbul ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Demba Ba'ya su şişesi atıldı. Seyircisiz oynanan müsabakada yaşanan bu durum sosyal medyada da gündem oldu.
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