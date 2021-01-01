2020 az da olsa güldürdü
Bir ilçenin bir köyünde, testi pozitif çıkan birinin ailesinden ve bütün akrabalarından helallik isterken, hepsine sarılması ve şapır şupur öpüşmeleri neticesinde bütün köy karantinaya alınmış...
Tuğçe Işınsu'nun kitabının tılsımlı olduğunu iddia etmesi ve kitabının kesinlikle bir başkasına verilmemesi gerektiğini öğütlemesi....
Tılsım çalışsın diye yenisini satın almak mecburiymiş!
Pandemi sebebiyle evde olması gerekirken dışarda bisiklete bindiği düşünülen Hacı Sabancı'nın takipçisine "Sakin ol champ evdeyim" diyerek hepimizi iliklerimize kadar fakir hissettirmesi...
Murat Övüç'ün "Netflikş bana ulaş" diyerek çektiği video...
O zaman gülmüştük kendisine de sonraları o kadar komik olmamaya başladı.
Fatih Altay'ın programına videoyla bağlanan Prof. Dr.
Celal Şengör'ün canlı yayında horul horul uyuması. İyi geceler dedem!
Evde yemek yapma çalışmalarına yumurta ile başlayan Duygu Özaslan'ın "sahanda yumurta" tanımını bilmeyip "sunny side up" demesi.
Habertürk canlı yayınında çok ciddi meseleler konuşulurken konuklardan birinin çok affedersiniz osurması ve izleyicinin bu sesi naklen duyması.
TRT spikeri Sermin Baysal Ata'nın, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya'ya "Demir eksikliği için demir döküm tencere kullansak faydası olur mu?" diye sorması.
Wushu turnuvasında tek hakem, tek yarışmacı ve tek derece alan kişi olarak Fatma Akyüz'ün seçilmesi. Komik ki?
Trajikomik...
Nil Karaibrahimgil'in "Karantina demeyelim de kozamıza girdik" şeklindeki Polyanna bakış açısı. Keşke biz de dünyaya Nil'in gözünden bakabilsek (!)
BEST OF AlkışlıYorum
4 SENEDİR profesyonel kick box yapıyorum. Hani şu güdümlü, attı mı hedefi vuran anne terliğine karşı hala bir teknik geliştiremedim.
SENE 2002, üniversitede hazırlık kursu ilk dersteyken babamdan gelen mesaj: ''Bırak telefonu dersi dinle!'' Şok olmuştum vallahi.
GEÇTİĞİMİZ gün durakta benimle birlikte otobüs bekleyen teyze, cep telefonuyla eşine bulunduğu yeri tarif ediyor : "Karşımda cami var, iki tane de minaresi var, arkamda da çöp bidonu var, üstünde Büyükşehir Belediyesi yazıyor." Eğer amca onu bu tarife rağmen bulabildiyse, teyzenin bir yerlerine GPRS takılı olduğunu düşüneceğim.
EĞER otoyol gişelerinde elindeki oto teybini kart okuma cihazına tutan birini görürseniz; bilin ki teybine sıkışan CD'yi KGS kartı ile çıkarmaya çalışmıştır, kartı teybin içine kaçırıp çıkaramamıştır.
Gişelere gelince çıkmayan kart yerine "Ya okursa" deyip teybi yerinden çıkarmıştır, tehlikeli biri ya da salak değildir, sadece şanssızdır...
Ve o kişi ben değilimdir, alakam yoktur...
DÖNÜLMESİ kolay bir virajı;
Anadol pikapla alamayan, savrularak üç takla attıktan sonra dört teker üzerine düşen ve gururlu bir tavırla yanında oturan yengeme dönerek "Dua et; başkası olsa kurtaramazdı!" diyen bir amcam var...
2020 BEST OF FACEBAK
"Küçük mutluluklar diliyorum, elmalı kekler, sıcak sahlepler, yağmur kokusu, pazar kahvaltiları, trafikte yeşil ışıklar, fallarda balıklar Koronasız bir hayat mutlu yıllar"
2020 TWEETLERİ
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