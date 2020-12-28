Dersimiz: Yönetim

YÖNETİM DERSLERİ 1: BİR gün bir tavşan, ağaç dalında boş boş oturan baykuşa sordu: - Senin gibi bütün gün boş boş oturabilir miyim? - Tabii, neden olmasın. Tavşan da öyle yaptı. Birdenbire bir kaplan ortaya çıktı ve tavşanı yedi! Boş boş oturmak için çok çok yüksekte oturuyor olmanız gerek...



YÖNETİM DERSLERİ 2: HİNDİ: Şu ağacın en üst dalına çıkmak istiyorum ama hiç gücüm yok. İnek:

Neden benim gübremden (ben burada başka bir şeyden bahsediyorum) biraz yemiyorsun? Onlar besin deposudur. Hindi bir parça inek gübresi yedi ve gerçekten bunun ilk dallara ulaşacak kadar enerji verdiğini farketti.

Ertesi gün biraz daha yedi ve ikinci dala ulaştı. Birkaç gün sonra ağacın en üstüne çıkmayı başardı. Aniden bir çiftçi ağacın tepesindeki hindiyi farketti ve onu vurdu.

(Afedersiniz) Gübre (siz anladınız) yemek sizi en üste çıkartabilir. Ama orada kalmanızı sağlayamaz...



YÖNETİM DERSLERİ 3: KÜÇÜK bir kuş, kışı geçirmek üzere güneye gidiyordu... Hava çok soğuktu ve kuş donarak yere düştü. Yerde öylece yatarken bir inek geldi ve üzerine bir parça gübre (Anlamışssınızdır artık) bıraktı. Donmak üzere olan kuş gübrenin sıcaklığıyla ısındı. Çok mutlu oldu, neşe içinde şarkı söylemeye başladı. Ordan geçmekte olan bir kedi kuşun sesini duydu. Onun nerde olduğunu keşfetmekte gecikmedi. Kuşu gübreden sıyırdı ve yedi!

1. Üzerinize gübre atan herkes düşmanınız değildir!

2. Sizi gübreden kurtaran herkes dostunuz değildir!

3. Gübrenin içine düştüyseniz çenenizi kapalı tutun!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Gülmek için 17 adaleye ihtiyaç vardır. Surat asmak için ise 43 adeleye ihtiyaç duyarız.



TESPİTLİ YORUM

Kadın beyni günde 70 bin düşünce üretiyormuş, sonra ay benim başım niye çok ağrıyor.

Ağırır tabi!



NE KADAR OLDU?

Rafet El Roman, kendisi için, ''Onu görünce boğazına sarılmak istiyorum'' diyen Hülya Avşar'ı ''Ben de onu sağlı sollu tokatlamak istiyorum'' diye cevaplayalı 14 YIL OLDU



Fıkra

ADAMIN biri kendisinden para isteyen dilenciye:

"Ben sokakta dilenen kimseye para vermem" diyenice dilenci: Ne yani, sizden üç kuruş para koparabilmek için büro mu açacaktım?



AlkışlıYorum

SU istesem 2 günde ancak getirecek kadar tembel kızım, sabah kahvaltıda, "Anne gece yatarken dua ediyorum ama her gün aynı şeyi söylemiyorum.

Allah'ım önceki gün ettiğim duanın aynısı diyorum, sence kabul olur mu?" diye sordu. Hala yanıt veremedim...