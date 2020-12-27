Boru meselesi

FIZIKÇI, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan oluşan heyet, bir araştırma için arazide bulunmaktadır.

Birden yağmur bastırır.

Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar. Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için biraz ayrılır.

Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yerden 1 metre kadar yukarda, altındaki dizili taşların üzerindedir.

Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma başlar.

Kimyacı: Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış.

Fizikçi: Adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiş.

Jeolog: Burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanin taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış.

Matematikçi: Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamış.

Antropolog: Adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş.

Bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarda olmasının nedenini sorarlar.

Adam cevap verir:

Boru yetmedi!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Polonya ordusu, İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçek bir ayıyı asker olarak kullanıyordu ve bu ayı Monte Cassino Muharebesi sırasında gerçekten işlerine yaramıştı.

TESPİTLİ YORUM

2021'e girerken kutlamayalım o bizi kutlasın "2020'den nasıl sağ çıktınız" diye.

NE KADAR OLDU?

Tümer Metin ''Tümer Metin'in ne kadar olduğunu, neyi ne kadar verebileceğini, neyi ne kadar istediğini ve istediği zaman neyi nerede, neyi ne kadar yapabileceğini bir tek ben biliyorum'' sözleriyle 'neyi' anlattığını merak ettireli 14 YIL OLDU

ALKIŞLI YORUM

KOCAMA ısrarla yatağımızın başına çiçekli bir tablo asmasını söylüyorum.

Beyefendi kabul etmiyor.

En sonunda patlatıyor bombayı "Niye başucumuzda çiçek olsun, mezar mı burası?" Oysa ben...