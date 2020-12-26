Erkeğin kalbi
Yeni dönemde nerede olduğunu söylemeye terbiyem elvermiyor.
Fiziksel büyüklük olarak konuşacaksak, bir kadının kalbinden yaklaşık 50 gr daha ağırdır, tıpkı beyinde olduğu gibi. Duygusal büyüklük olarak nedir bilemeyeceğim ama, kuyruk acısı çeken kadınların tahmininden daha büyük olduğunu söyleyebilirim.
Genelde 60 ile 90 arası atar... kendine aşık edip 140 atmasına neden olan kadına itinayla teslim edilir.
Birçok kadın olmadığını iddia etse de vardır. Kırıldığı zaman, erkek, onu tekrar bir araya toplamak için kalbe zarar veren her şeyi yapar. Belki de bu yüzden bir erkeğin kalbi ortalama bir kadının kalbine göre daha kısa ömürlüdür.
Bir erkeğin kalbi ayarsız çalışan bir organdır. Başına buyruktur. Beyin denen diğer organla baglantı kopukluğu vardır. Kısacası düzgün işlemez. hiç bir konuda umut bağlamayın. Çoğu zaman çocuk masumiyeti vardır ama pek kanmayın o çocuk canavarlaşabiliyor.
Sonuca gelirsek efendim erkekler ruhsuz olmakla ve duygusuz olmakla suçlanır daima ama durum şuna benzer; Bir erkeğin kalbi çöle benzer baktığınızda. Sade ve tek düze bir kum görürsünüz.
Ama temeline indiğinizde kırgınlıklar; yaralar; Ve adeta bir geçmiş yatıyordur. Fakat onu herkes göremez. Çoğu kum işte der geçer. Tıpkı bir çöle baktıkları gibi. Erkeklerin kalbini keşfeden kişiler, onu profesyonelce öğrenen gerçek sevgilileridir.
Bazen kızlar yakışıklı çocuğun yanındaki sıradan kız için şunu derler; 'Onda ne buluyor anlamıyorum'. Cevabı çok açık.
Senin zahmet edip bakmadağın egonu tatmin ettirmekten vakit bulamadığın o kalbi, kumlar altından çıkarıyor gün yüzüne. Ve o yüzden erkeğin yanındadır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Twitter'ın kuşunun adı "Larry"dir.
1978-1992 yılları arasında ABD Basketbol Ligi NBA'de forma giyen efsane basketbolcu Larry Bird'den gelir.
TESPİTLİ YORUM
@pastoralmarti Bir erkek kadına asla hesap ödetmemeli, kadın da erkeğe hesap ödetmemeli.
El ele tutuşup hesabı ödemeden mekandan koşarak kaçmalılar.
NE KADAR OLDU?
Flash TV, Papa'ya ''Müslüman ol!'' çağrısı yapalı 14 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Arabamı alalı iki sene olmadı daha.
Bu güne kadar üç orta, 5-6 tane de küçük hasarlı kaza geçirdim.
Hepsi de karşı tarafın kusuruydu.
İki hafta önce lastiğimin havasını indirmişler, geçen hafta da aynamı kırmışlar.
Arkadaştan tanıdığı ustanın adresini istiyorum.
Cevap evlere şenlik: "Sen önce bir hamama git bence, arabayı her türlü hallederiz."
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