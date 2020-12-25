-Tamam girelim anasını satiim, banyo da benim elleşmeyin.
- Ama bugün olmaz. Zaten yorgun gelmiştim hiç halim yok.
- Yarın da benim işim var geç gelicem.
- Eee sonra bi ara yaparız...
- İyi madem.
- Ketçap varsa getirsene içerden şu makarnaya koyalım.
- Ulan su yok evinde ketçap mı olacak?
***- OLUM, o mimarlıktaki kız beni kesti kantinde yine lan!
- Tabi tabi...
- Gerçek, king yapınca bir bağırdım öyle bir bakışı vardı ki?
- O senin salaklığına bakmıştır.
- Göreceksin iki güne kalmaz buraya getirir bulaşık yıkattırırım...
***
- ABİ yiyecek bir şey var mı?
- Yok oğlum olsa ben yerim değil mi?
- (Buzdolabını açar) Bu ne lan sucuk var burda, bizden saklıyo.
- Hadi be vallahi varmış, dur bi saniye (Sucuk sanılan şey ele alınır) - Allah bu sucuk değil, kararmış metamorfoz geçirmiş bir muz...
***- ABİ bugün süper bi şey yiyelim olur mu?
- Tabi ne mesela?
- Abi makarna mı yesek?
- Sus olum zaten her gün yiyoz makarna daha süper bişi yiyelim (Akabinde o gün makarna yiyilerek doyulmuştur)
***- ABİ tüp bitti napcaz yemek olayını?
- Olum okulda yeriz kasma kendini...
- Para mı var okulda yiyelim?
- Tamam buldum yatır abi elektrik sobasını yere...
- Eee?
- Tavayı üstüne koyup yumurta yapcaz.
- Olum süper aklın var ama 2 yıllık okulda 5. yılında ya HELAL diyorum başka bir şey demiyorum, susuyorum...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kanadalılar o kadar çok özür diler ki 2009'da özür dilemenin suçu itiraf etmek sayılmayacağı ile ilgili bir kanun çıkarıldı.
TESPİTLİ YORUM
Kendi kendine ağlamaya normal diyorlarken, kendi kendine gülene deli diyorlar.
NE KADAR OLDU?
Kurtlar Vadisi karakteri Çakır'ın dizideki ölümünden sonra, Türkiye'nin birçok yerinde cenaze namazı kılınalı ve gazetelere baş sağlığı ilanları verileli 18 YIL OLDU
FIKRA
Enayi bir araştırmacı sabır ve dikkatle çalışarak iki fareye acıktıkları zaman burunları ile bir zile basmayı öğretti.
Üç gün sonra bu farelerden biri diğerine şöyle diyordu: Enayiyi amma alıştırdık yahu... Her zile basışımızda peynir veriyor...
AlkışlıYorum
BİR alkış da kulaklık kulağına girmeyince, kulaklığın üzerindeki "L" harfini kastederek "Bu large ya kulağıma büyük geliyor" diyen oldukça esmer arkadaşa gelsin.