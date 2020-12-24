KİT (Kadın İstihbarat Teşkilatı)
Neden mi? Hayatımızı basit neden-sonuç denklemleri üzerine kurarız.
Amma velakin işte kadın milleti zeki, kadın milleti kurnaz. Erkekler olarak korkunç, acımasız ve vahşi bir kadın istihbarat şebekesiyle karşı karşıyayız.
Düşünün yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz, her şey iyi giderken kadın birden ortalardan kayboluyor ya da triplere bağlıyor. Siz bunu mantık çerçevesi içerisinde bir yere oturtamıyorsunuz, kafanızda kuruyorsunuz.
Acaba ters bir şey mi dedim, bir hareketime mi uyuz oldu vs vs... diye düşünüyorsunuz. İşte onun sebebi bu istihbarat çalışması.
Siz heyecanlı heyecanlı ilişkiye devam ederken, kadın alttan alta sizin hakkınızda bilgi topluyor.
Kiminle çıkmış, kimi beğenmiş, neden ayrılmış, aldatmış mı, kadınlara ne yalanlar söylüyor, romantik mi, öküz mü, tripli mi, şecerenizi çıkarıyor.
Sen daha kullandığı çantanın markasını yeni öğrenmişken, o senin ilkokulda çıktığın kızın mezun olduğu üniversiteyi öğrenmiş oluyor. Kadın dayanışması işte. Biz kıskançlık yapıp, helalimizi en yakın kankamızdan bile kıskanırken, onlar müthiş bir dayanışmayla gelmişini geçmişini ortaya çıkartıyor.
Elimizde su tabancalarıyla bir grup düşmana karşı savaşmaya çalışıyoruz.
Ya işte böyleyken böyle, MOSSAD bu konuda halt etmiş...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Chelsea'nin eski futbolcusu John Terry:
Tüm ailem West Ham hayranı. Bir zamanlar onlara karşı bir gol attım.
Taraftarların önüne sevinmeye gittiğimde amcamın ve babamın da onların arasında olduğunu gördüm. Bana bağırıp hakaret ettiler.
TESPİTLİ YORUM
@alicanteee Ev sahibim ile anneoğul gibiyiz.
Dertleşiriz, hayat tecrübelerini aktarır, bir yaşam koçu gibi yol gösterir.
Mesela zam dönemi geldi, 300 lirayı çat diye kiraya ekledi. Neden?
Çünkü bu hareketiyle beni dışarıdaki acımasız hayata karşı hep diri tutmak istiyor.
Şu inceliğe bakın.
AlkışlıYorum
SAÇIMI kestirdikten birkaç gün sonra çevremdekilerin de olumsuz yorumları üzerine ben de kesimi beğenmeyip aynı dükkana geri gittim.
Berber koltuğuna oturdum.
Adam saçımı bir süre inceledi ve kendisine magma yollarını açan cümleyi söyledi:
"Hangi denyo kesmiş senin saçlarını be abi!"
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