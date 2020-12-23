Evlilik danışmanı
Heyecan, üzüntü ve biraz da umutsuzlukla geçen 20 yılda çektiklerini sıralamaya başlar.
Hepsini, ama hepsini, eksiksiz sayar. Kocasının ona olan ilgisizliğini, soğuk davranışlarını, umursamazlığını, yabancılaşmasını, yalnızlığını, aralarındaki ilişkinin bittiğini, duygusal ihtiyaçlarının artık karşılanmadığını ve evliliklerinin kavram itibariyle boş ve anlamsız bir birliktelik haline geldiğini anlatır da anlatır...
Danışman da kadının iyice içini dökmesine izin verir sonra da birden ayağa kalkar, kadını da ayağa kaldırır. Önünde bir an hareketsiz tutup gözlerinin içine baktıktan sonra arzu ve şehvet ile saldırırcasına sarılıp uzun uzun öper.
Koca olanı biteni dikkatle ama karşı çıkmadan izler.
Kadın, yarı afallamış, neredeyse bulutlardan yerine düşercesine oturur.
Danışman da masasına geçer ve kocaya dönerek:
- Bak, eşinizin ihtiyacı tam olarak bu işte! Bunu hiç değilse haftada üç kez yapabilecek misin?
Adam, azıcık düşünür:
- Bak, doktor... Tamam pazartesi ile çarşamba sana getireyim ama cuma olmaz! O gün arkadaşlarla maçım var!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kahvenin içindeki parçacıklar kaynama noktasına gelince patlar.
Yüksek ateşte kaynama noktasına hızlıca getirilirse acı bir tad oluşur.
"Bir acı kahveni içerim" sözü de buradan gelir. "Çabuk pişirirsin, ziyaretimi kısa tutacağım" demektir.
TESPİTLİ YORUM
@CerebralKortex Bebek'te satılık ev görüp aradım.
13 milyon TL dedi.
Teşekkür ettim. "Sizin bütçeniz kaç?" diyor. 13 TL benim bütçem.
NE KADAR OLDU?
Çarkıfelek programında yerlerde debelenen Mehmet Ali Erbil ve Aysel Gürel'in coşkusuna kapılarak üzerlerine atlayan İsmail Türüt, Aysel Gürel'in 5 kaburgasını kırıp sanatçıyı hastanelik edeli 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KEMAL, dostlarından birine, "Bu akşam yemeği benimle yer misin?" diye sorunca, arkadaşı "Hay hay" der ve şöyle devam eder:
- Çok memnun olurum. Hiçbir mazeretim yok!
Yahya Kemal gülümseyerek karşılık verir:
- İyi öyleyse, bu akşam size geliyorum.
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