Kel alaka bilgiler
Dünya dönüyor, klişeler bir bir yıkılıyor. Bu yazıyı okuyunca "Keşke ben de kel olsam" diyeceksiniz...
ÖNCELİKLE kafanız rahat, işleyen demir pas tutmadığı gibi çalışan kafa da saç tutmaz.
GENÇLİK iksiri!
Millet yaşlanırken siz hep gençsiniz.
TARAKLA, fön makinesiyle, jöleyle işiniz yok. Çünkü ortada tarayabileceğiniz bir saçınız yok!
"SAÇIM dökülür mü, önlem almaya başlasam mı?" endişeleri artık çok geride kaldı...
"HOŞKELDİN" esprilerine malzeme olabilir, gününüz renklenebilir.
EVDEN çıkma süreniz sadece 2 dakika!
"BERBERDE temas" sorunları sizi pek de ırgalamıyor...
BELKİ de aynı yaşta olduğunuz bir adam size "Abi" deyip kafadan saygı duyuyor.
BERELER takarak kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Stil olmanın kitabını yazmak serbest!
TESTOSTERON seviyeniz yüksek.
KADINLAR kel adamlardan hoşlanıyorsa şayet, eğer bu gerçekse karşınızdakine 'kafadan' çekici gelebilirsiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Joao Pereira de Souza, Rio de Jenerio kıyılarında açlıktan ölmek üzere olan bir penguen bulmuştu.
Onu iyileştiren Joao doğaya saldıktan sonra geleceğinden umutsuzdu.
Ancak penguen her defasında geri döndü.
Genellikle üremek için Arjantin veya Şili kıyılarını seçen arkadaşlarının aksine penguen 8 ayını geçirmek için Souza'nın yanına dönüyor.
TESPİTLİ YORUM
Suskunluğum asaletimden felan değil ha...
Bıktım artık laf anlatmaktan.
NE KADAR OLDU?
Bursa'da bir işadamı 2006 yılında çekmeceye koyduğu 20 bin TL parayı 2018'de bulunca, "İşler çok yoğundu, dalmışım" diye açıklama yapalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BURADAN dünya istatistikçilerine sesleniyorum.
Türkiye'de yaşayan birinin, Hollanda'ya gittiğinde aldığı sim kartla Belçika'dayken, İsveç'teki arkadaşını aramak istemesi, fakat bir rakamı yanlış tuşlaması akabinde "Yanlış numara gardaş!" cevabını duyması olasılığı kaçtır?
Tek miyim değil miyim, bilmek istiyorum da....
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