Evlilikleri uzatan taktikler
Hayır, tabii ki evlenin. Evlenmek isteyenler vazgeçmesinler diye üniversitelerin araştırmalarını bir araya getirdik.
UCUZ DÜĞÜN: Pahalı, gösterişli, prens ve prenses gibi bir kraliyet düğünü ile evlenmek ne güzel olurdu değil mi? Ama gelin görün ki araştırmalar öyle demiyor. Emory Üniversitesi'nin araştırmasına göre, düğünü 10 bin-20 bin arasında yapanların evliliği, 20 binden daha fazla yapanlara göre çok daha uzun sürüyor. Pahalı düğün yapanların boşanma oranı normal düğün yapanların 3 katı.
ONLINE SİTEDE TANIŞMAK:
'pnas.org'un araştırmasının mutlu ettiği kişilerden biriyim.
Bu makaleye göre sosyal medya aracılığıyla sevgili eş bulanların boşanma oranı düşük, mutluluk oranı yüksek. Ama hayata sosyal medyada devam etme!
Tamam da yeni sevgili bulanlar okuyor mu bu yazıyı?
Boston Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre evlendikten sonra boşanma nedenlerinin başında Facebook ve diğer sosyal medya siteleri geliyor.
Eee bizim dedelerin amcaların bile koşuşturmalarını görünce bu durum anlaşılır geliyor tabii.
BİRLİKTE FİLM İZLEYİN:
Amerikan Psikoloji Derneği'nin internet sitesinde yayınlanan bir makaleye göre, düzenli film izleyenler düzenli bir ilişkiye sahip oluyor.
Filmlerden önce ve sonra yapılan konuşmalar film araştırmaları ve birlikte eğlenceli vakit geçirmek de ilişkiyi canlı tutan değerlerden bazıları.
ANLATTIĞI ABUK DA OLSA EŞİNİZE CEVAP VERMEK:
Ünlü Psikolog John Gottman'ın çalışmalarına göre, siz iş yaparken ya da çok önemli yazı okurken ortaya atlayan ve size 3 yıllık eski video izleten eş sadece ilgi istemiyor, sizden bu konuda yorum da istiyor.
Bunu yapmayan 10 çiftten 3'ü boşanmış.
"BİZ" DEMEYİ ÖĞRENİN:
California Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmaya göre, tekil şahısları kullanmak ilişkileri zedeliyor ve mutsuz evliliklere yol açıyor.
Özellikle kavgaların sonlandırılmasında "Biz" önemli bir rol oynuyor. newscenter. berkeley.edu
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Obezite, Moritanya'da bir gelenek olmuştur.
Evlenme çağına gelen kızların en az 60 kg en fazla da 100 kg olması gerekiyor.
Eğer yemek yemezlerse ceza alıyorlar.
TESPİTLİ YORUM
Ne kadar cool takılırsan takıl, gittiğin düğünde o dandik yaş pastayı löp löp götürüyorsan, sen de bizdensin kardeşim.
NE KADAR OLDU?
Sigara İçmeyenler Derneği Başkanı, "Sigara İçenler Derneği kursaydık batmazdık" diyerek derneğin iflasını duyuralı 27 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YENİ evlenen arkadaşım kereviz pişirmek istemiş.
Fakat nasıl yapacağını bilmediğinden ve yapamayacağından endişe ettiğinden benden yardım istedi. Bildiğim şekilde tarif ettim ama tereddütlü halini görünce dayanamayıp yardıma gittim.
Ona ilk söylediğim şu oldu: Eğer kereviz pişirmek istiyorsan kereviz almalısın, beyaz turp değil! Lütfen, bilinçlenelim...
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