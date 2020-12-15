Astronotları trolleyen Kızılderili
Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a ayak basmadan önceki aylarda ABD'nin batısında ıssız bir çölde eğitim gördüler. Bu alan, pek çok Kızılderili topluluğuna ev sahipliği yapıyordu.
Bir yerliyle astronotlar arasında geçen diyaloğa dair şöyle bir hikaye mevcut:
Bir gün eğitim sırasında astronotlar yaşlı bir Kızılderili'yle karşılaşır.
Adam, orada ne yaptıklarını sorar. Astronotlar kısa süre içinde Ay'a yapılacak bir araştırma seyahatinin parçası olduklarını söyler. Yaşlı adam bunu duyunca bir an sessiz kalır, sonra astronotlardan kendisine bir iyilik yapmalarını ister.
Astronotlar, "Ne istiyorsunuz?" diye sorar.
Yaşlı adam, "Kabilemdeki insanlar Ay'da kutsal ruhların yaşadığına inanır. Onlara halkımdan önemli bir mesaj iletmenizi isteyecektim" diye heyecanla yanıt verir.
Astronotlar "Mesaj nedir?" diye sorar.
Adam, kendi dilinde bir şeyler mırıldanır. Sonra da astronotlara bunu ezberleyene kadar tekrar etmelerini söyler.
Astronotlar "Bu ne demek?" diye sorar. Adam ise "Bunu size söyleyemem.
Sadece bizim kabilemizle Ay ruhlarının bilebileceği bir sır" der.
Üsse geri döndüklerinde astronotlar uzun uğraşlardan sonra yerel dili konuşabilen birini bulurlar ve ondan mesajı tercüme etmelerini isterler. Ezberledikleri şeyi söyleyince çevirmen kahkahalarla gülmeye başlar. Nihayet sakinleşince, astronotların o kadar dikkatle ezberlediği sözlerin "Bu adamların size söylediği hiçbir şeye inanmayın.
Topraklarınızı çalmaya geldiler" olduğunu söyler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnce belli çay bardağının üst kısmının 'en çok yüzey alanı en az hacim', alt kısmının ise 'en az yüzey alanı en çok hacim' şeklinde olması hasebiyle, doldurulan çayı ilk başta soğutup içime uygun hale getirmek, sonrasında ise mevcut ısıyı koruma şeklinde bir işlevi vardır.
TESPİTLİ YORUM
@gufrankandemir Okul okuyup mu işsiz kalsam yoksa okulu bırakıp mı işsiz kalsam, yoksa hayatımı sanata adayıp mı işsiz kalsam, geleceğim çok belirsiz...
NE KADAR OLDU?
Türkiye Çağdaş Ülke Partisi kamuoyuna tanıtılırken kısaltması 'TÇÜP' denilince katılımcılardan biri "Küçük tüp mü?" diye soralı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kapısına bahşiş almak için gelen davulcuya ''Ben sana bahşiş vermem, gayrimüslimim'' diyen arkadaşıma, davulcunun ''Müslümanlık'ta ayrı gayrı olmaz, ver sen benim bahşişimi...'' cevabı için büyük bir alkış lütfen.
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