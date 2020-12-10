Kaçıyorum peşimde koşacaksın
Aslında olay bu değildir.
Duruma kadın açısından da bakarsak, erkek ilgi gösterdikçe kaçan kadınlar da elde edince ilgisizleşen erkekler kadar günahkardır.
Peki bu tip kadınları nasıl tanıyacaksınız?
Öncelikle bu tip bir kadınla karşı karşıya kaldıysanız ışık sahibisiniz demektir. Yani kadın sizde gördüğü ışığa, size yolladığı yeşil ışık sinyalleriyle karşılık verir.
Size olan ilgisini saklamaz!
Bunu açıkça belli eder ama hislerini asla tam olarak su üstüne çıkarmaz. Sizden atak bekler öncelikle. Onu çözmek sizin elinizde!
Ona olan ilginizi belli edin. Ufak ufak yürüyün ama koşmaya kalkışmayın, takılıp düşebilirsiniz.
Atağınızı gerçekleştirdiyseniz oyun başlasın!
Siz el ense yaptıkça o sizi aşağı indirmeye çalışacaktır.
Her atağınıza karşılık verecektir. Amacı her adımda geri çekilip sizi kendi yarı sahasına sokmaktır.
Dikkatli olun! Onun sahasına girmeyin. Girerseniz top atışlarıyla yaralanır ve düşersiniz. O geri çekildikçe olduğunuz yerde kalın.
İlerlemeyin ama geri de gitmeyin. Eğer bu ilişkiye niyeti varsa size adım atacaktır.
Değilse kendince bu oyunu devam ettirmeye çalışacaktır.
Kalbinizin klimasını açmalısınız. Sıcak davranışlar bazen gereksizdir. Öyleyse soğuğu oynamaya ne dersiniz?
Aynen öyle yapacaksınız.
Bırakın bu ilişki başlamadan bitsin.
Ayrılık denizine olta atmaktansa o denizde boğulanlara sadece seyirci olun.
Gerçekten de bazı kadınlar hatta birçoğu geçmişte yaşadıklarını bahane ederek geleceğini karartacak erkek ararlar. Bu erkeğin siz olmasını ister misiniz?
İstemezsiniz değil mi?
Öyleyse oyun oynanacaksa aşk meydanında, bu oyunun kralını oynayın!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin'in en zengin insanı Jack Ma, kendi işini açmadan önce KFC'de çalışmak istemiş ancak kabul edilmemiştir. Üç kez üniversite sınavlarında başarısız olmuş, polis okulundan kovulmuş, daha sonra 1999'da sıfırdan başlayarak Çin'in en zengin insanı olmuştur.
50 yaşındaki Ma'nın net serveti, 22.6 milyar dolar, sahibi olduğu e-ticaret sitesinin değeri ise yaklaşık 250 milyar dolar değerindedir..
TESPİTLİ YORUM
@mediccaldoctor Turşu Corona'ya karşı faydalı diye 3 aile toplanıp turşu kurmuşlar.
Şimdilik 13 kişi pozitif...
NE KADAR OLDU?
Konya'nın Ereğli İlçesi'ndeki köylüler kansızlığa iyi geldiğine inandıkları için avuç avuç toprak yiyeli 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
GEÇENLERDE 3 yıldır beraber olduğum sevgilimle telefonda konuşurken telefonu hoparlöre alması gerekti. Biraz konuştuktan sonra hoparlörü kapatmasını çünkü sesimin yankı yaptığını, her söylediğimi tekrar duyduğumu söyledim. El cevap: Kendi sesini duydun diye rahatsız mı oldun aşkım? Gördün mü 3 yıldır ne çektiğimi?
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