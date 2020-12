Erkeklerin kadınlara cevabı

KADINLAR sürekli erkeklerin bazı davranışlarına anlam veremez.

Mesela en çok zap yapmalarından yakınırlar. Evli kadınların en çok şikayetidir: "Eve geliyor, hiç konuşmuyor ve sürekli zap yapıyor, delirecem." Genellikle hemcinslerimi ODUN ya da ÖKÜZ gibi somut betimlemelerle adlandırıyorlar.

Şimdi bu sorunlarınızı araştırdık, bakalım erkekler bu davranışları neden yapıyormuş...

ÇILGINCA ZAP YAPARLAR: Kanallar arasında sürekli sörf yapmak beyin dejenerasyonuyla ilgili olabilir. Pensilvanya Üniversitesi Tıp Merkezi'nce yapılan bir araştırmaya göre; erkekler dikkat aralığını kontrol eden beyin dokularını kadınlara göre üç kat daha hızlı kaybediyor.

Artı, erkekler kadınlara oranla daha sabırsız ve düşüncesiz.



KLOZET KAPAĞINI KAPATMAZ: Neden erkekler defalarca uyarmanıza rağmen klozetin kapağını ısrarla indirmezler?

"Lean On Me: The Power of Positive Dependency in Intimate Relationships" (Yakın İlişkilerde Pozitif Bağlılığın Gücü) adlı kitabında yazar Marion F. Solomon, klozeti açık bırakmanın bir güç oyunu olduğunu söylüyor.

"Neden onun istekleri benim isteklerimden daha önemli?" demenin bir yolu bu.



NEDEN KONUŞMAZ?: Bir kadının ağzından günde 23 bin kelime çıkarken (ki hiç fena bir rakam değil!), erkeğin ağzından en iyi ihtimalle bunun yarısı kadar kelime çıkar, tabii eğer avukat değilse...

Dolayısıyla birlikte olduğunuz erkeğin az konuşmasına, özellikle de kritik durumlarda sessiz kalmayı tercih etmesine aranızdaki bir sorun olarak değil, erkek doğasının kabul edilmesi gereken bir parçası olarak bakmaya başlasanız iyi olur.



ZAMANLAMALARI FARKLI: Kadınla erkeğin sohbet konusundaki zamanlaması farklıdır. Aynı şey kavgalar için de geçerli... Kadın olayı patlak verdiği yerde ve zamanda çözmek ister, bunun tek yolunun ise konuşmak olduğunu düşünür.

Oysa erkek olayın üzerinden biraz vakit geçmesini, yani ateşin küllenmesini beklemeyi tercih eder. Bu durumda kadının yapabileceği en iyi şey, duyarlılığını kullanarak, ne zaman karşısındaki erkeğin üzerine gidip onu konuşmaya zorlamasının, ne zaman onu bir müddet rahat bırakmasının daha doğru olacağını kestirmektir.



