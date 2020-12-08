Bir at yarışı hikayesi
Kaplan Yağmur, 1990 otomobili, 3 çocuğu ve karısıyla Adana'nın Gökçe Mahallesi'nde mutlu şekilde hayatını sürdürüyordu.
Her insan gibi onun da kendi içinde sakladığı ve sevdiklerinden gizlediği bir tutkusu vardı… Kaplan Yağmur arkadaşıyla birlikte 90 model arabasıyla Adana Hipodromu'nun yolunu tuttu.
Kuponunu keyifle doldururken bir anda telefonu çaldı.
Kendisini arayan kişi karısının ta kendisiydi. Heyecana kapılan Kaplan Yağmur, arkadaşını büyük bir telaşla kaldırıp arabasına atlayıp evin yolunu tuttu.
Eve 'şöyle bir' görünen Kaplan, içi rahat şekilde arkadaşıyla kahvede başına geleceklerden habersiz şekilde oturmaya başladı.
Akşam saatlerinde polisin kendisini bulmasıyla şok olan Kaplan, araba hırsızlığından aranıyordu. Çünkü kendisi aslında hipodromdan bir balıkçı olan Tolga Toksoy adında bir adamın arabasıyla ayrılmıştı.
Otoparkta kendi arabasını göremeyen Toksoy, direkt polisi aramıştı. Kısa süren bir araştırmanın ardından Kaplan araba hırsızlığı suçundan aranıyordu.
Karısının araması üzerine ne yapacağını bilemeyen Kaplan, kontak anahtarı aynı olan arabalardan birine binmişti. O kadar heyecanlıydı ki, bindiği arabanın beyaz olması gerekirken, gri olduğunu da fark etmemişti.
"Böyle olay kimsenin başına gelmez. Arkadaşla at yarışı oynayalım dedik, o sırada eşim aradı. Ne yapacağımı bilemedim, elimdeki yarış kuponunu bırakıp arabaya bindim.
Arabasını aldığım arkadaş, balık işiyle uğraşıyormuş, araba da balık kokuyordu, kokudan az kalsın bayılacaktım. Ama hanım aramış onu bile düşünemedim.
Eve geldim, polis aradı 'Git arabaya bak' dedi. Benim araba beyaz, geldiğim araba gri onu bile fark etmemişim" dedi. Olaydan sonra Tolga Toksoy, Kaplan Yağmur'dan şikayetçi olmadı ve abimiz arabasını sattı. Adana'da ise hayat akmaya devam ediyor...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ukrayna nüfusunun yıllık azalma oranı yüzde 0.8'dir.
Önümüzdeki 30 yıl içinde bu oranın yüzde 30'a kadar çıkması bekleniyor.
Eğer bir tedbir alınmazsa dünyanın en hızlı azalan ulusu Ukraynalılar olacaktır.
TESPİTLİ YORUM
@theodoranin Lisede her sınıfta saati okulun saatiyle saniye saniyesine aynı olan, dersin bitmesine kaç dakika kaldığını ona sorduğumuz bir çocuk olurdu. O çocuklar şu an napıyo acaba?
NE KADAR OLDU?
Gaziantep'te düğün salonunda 'Halaybaşı' çekme yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanalı 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BİLGİSAYARLA çok haşır neşir olduğum anlardan birinde su içmek için odamdan çıktığımda, bütün evin ışıklarını söndürmüş bir şekilde annemle babamı televizyon izlerken görüyorum ve "Aaa elektrikler ne zaman gitti?" diye soruyorum.
Karanlıktan annemin bıkkın sesi yükseliyor:
"Seni hala aldırma şansım var mı acaba?"
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