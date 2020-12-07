Evlilik sultanlıktır
EVLİLİK ahlaki değerlerinizin yükselmesini sağlar.
Bir aile kurmanın verdiği farkındalık ve bekar hayatında yaşanan bazı hareketlere son vermek sizi daha etik sahibi bir insan yapar.
DAHA sağlıklı bir düşünceye sahip olursunuz.
Yaptığınız işlerde mantığınızı kullanmak zorunda olduğunuzdan ve ailenizi de düşünmeniz gerektiğinden daha sağlıklı bir düşünce yapınız olur.
ANNE ve baba olma mutluluğunu yaşama şansınız olur.
Bunun yaşanabilecek en güzel duygu olduğu söylenir.
DAHA çok para kazanırsınız.
Herkes bekar insanların harcamasının daha az olduğundan çok paraya sahip olacağını düşünür.
Ancak, evli insanlar aldıkları sorumlulukla daha çok çalışırlar ve terfi alma ihtimalleri yükselir.
DAHA sağlıklı beslenirsiniz.
Hele de güzel yemek yapan bir eşiniz varsa. Veyahut kendiniz iyi bir aşçıysanız.
YANINIZDA sürekli sizi anlayan biri olur.
Evli bir insansanız sizi en yakın tanıyan kişi eşinizdir.
YALNIZ kalmazsınız Yalnızlık kötü şey. Birbirini seven ve tamamlayan iki insan hayat yolunda en büyük destekçileri olurlar.
GENEL olarak mutlu bir insan olursunuz Tabii, mutlu bir evlilik yaptıysanız.
Akşam işten dönerken sıcak bir aile ortamına gireceğini bilmek insanı mutlu eder.
SÜREKLİ duygusal desteğiniz olur. En kötü durumlarınızda bile o kişi sizin yanınızdadır.
KENDİNİZE güveniniz artar. Alacağınız kararlar sadece sizi değil kurduğunuz aileyi de etkileyeceğiniz için yere daha sağlam basar ve daha cesur kararlar alabilirsiniz.
BENCİLLİK yapamazsınız.
Evlilik bencil hareket etmeyi önler. Her konuda daha doğru kararlar alırsınız.
EVLİ insanlar bekarlara göre daha az kanser riski taşır.
DÜZENLİ ve sağlıklı bir hayat kanserin en önemli engelleyicilerindendir.
İŞİNİZDE daha çabuk yükselirsiniz.
Çünkü ailenize bakmak ve onları rahat yaşatmak için daha iyi kazanmanız gerekmektedir.
Bunun için de çokça uğraşırsınız.
ÖMRÜNÜZ uzar.
Evlilik demek sağlıklı ve mutlu bir hayat demektir. Evli insanlar bekarlara göre daha uzun yaşar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en çok koyun bulanan ülkesi Yeni Zelanda'dır.
40 milyon koyun bulanan Yeni Zelanda'nın nüfusu 4 milyondur.
TESPİTLİ YORUM
@pelinandproud Bazı şarkılarda müzik bi sağ kulaklıktan bi sol kulaklıktan ayrı ayrı gelince içimden TEKNOLOJİ
ULANNNN diyorum.
NE KADAR OLDU?
Ankara'da bir polis memuru, "Karım beni çamaşır suyuyla yıkıyor" diyerek titizliğinden yakındığı eşine boşanma davası açalı 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
AİLE dostumuz olan, oldukça şişman ve iri yarı bir çiftin düğünündeyiz.
Babam altınları takarken mutluluk dilemeyi ihmal etmiyor:
"Allah bir yastıkta kocatsın Ümit'ciğim.
Tabii sığarsanız!" Babam hariç ailecek utandık.
TELEFONDA "Bilançonun durumu ne oldu?" soruma "Yeni ameliyat oldu" diye cevap veren kişi sarışın bir muhasebecidir ve kayınçosunun durumunu sorduğumu sanmıştır.
Ya sabır!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yerli Korona aşısına isim önerisi 06 Aralık 2020, Pazar İNTERNET sitesi 'onedio. com', Twitter hesabında "Nisan ayında hazır olacağı söylenen yerli Coronavirüs aşısının...
- Geçmiş olsun Yılmaz hocam 05 Aralık 2020, Cumartesi BİLDİĞİNİZ gibi açık sözlülüğü, sempatikliği ile herkesin gönülden sevdiği Yılmaz Vural, şu an Coronavirüs tedavisi...
- Yabancıların anlam veremediği bize özgü durumlar 04 Aralık 2020, Cuma ELTİ bacanak, kayınço, görümce gibi detaylı akrabalık isimleri... Hele ki İngilizce'de amcadayı, hala-teyze ayrımı...
- Evlilikte batıl inançlar 03 Aralık 2020, Perşembe İLK çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği...
- Yazılı olmayan erkek kuralları 02 Aralık 2020, Çarşamba YARATILIŞ olarak erkeklerle kadınlar arasında devasa farklar olduğu herkesin malumu... Bu farkların en belirginleştiği...
- Yerli Korona aşısına isim önerisi
- Geçmiş olsun Yılmaz hocam
- Yabancıların anlam veremediği bize özgü durumlar
- Evlilikte batıl inançlar
- Yazılı olmayan erkek kuralları
- Korna dili ve edebiyatı
- 90’ların problemleri
- Kadınların bakışı
- Ayıp olmasın diye yaptığımız sahte hareketler
- İşe yaramaz olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz şeyler