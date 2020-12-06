Yerli Korona aşısına isim önerisi
@atabenli CoviTürk 2023
@ugurersop Cormubana plus
@ucrubniksek Koronakovar
@ersinkaragozlu Coronaviçyus
@SUDtheHB Destur ya Covid!
@kedypatissi KoronaSavar veyahut Covid-kov
@sombodyelses Cov-kov da güzel bir alternatif Gülümseyen yüz ifadesi
@fulinnet Koronah
@arkenbasi Covidzade Efendi
@incikupeliderya Covaris gider
@eryuksel_omur Covidan
@elfintveliyev Nacovid Soap
@koalahanimmm Antikor-ona
@hevalkoo Covidnur
@Tubaguler_ Covidmatik
@AdemAytimur Kovalak
@cokkalamam Fahrettin-19
@afuatcolak CoronaTURCA
@TheDiff11949743 Cavit-19
@SteteskopB KornaWarYirsen
@gizemduygozturk Kokona aşısı
@irmakturkel Anacov
@mavihazar CISS CIS
@edageyik90 Turcovid ?
@marcelinecik Kovidsilin-2023
@Nslhnbnl Bir-umut 2021
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Öğrencilerin derslerindeki başarısını tespit etmek için uygulanan "Not Verme" sistemi, ilk defa 1792 yılında Cambridge Üniversitesi'nde William Farish adında bir kimya öğretmeni tarafından uygulanmaya başlamıştır.
TESPİTLİ YORUM
@fenolftaleinli Yanlış bir şey yapmamı engelleyeceğini bildiğim arkadaşlarıma yanlış bir şeyi yaptıktan sonra haber veririm...
NE KADAR OLDU?
Dünyanın en eski dillerinden biri olan Ayapaneco'yu konuşan 2 kişinin de birbirine küs olduğu ortaya çıkalı 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YEMEKHANE sırasında beklerken şaşırmış bir ifade takınarak, "Ayy bu balıkların adı nee?" diye soran arkadaşa, duruşunu bozmadan, tek kaşını kaldırıp gayet sakin bir ifadeyle "Osman. Ben koydum!" diyen görevliye o kadar güldüm ki, alkışlamaya halim yok..
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Geçmiş olsun Yılmaz hocam 05 Aralık 2020, Cumartesi BİLDİĞİNİZ gibi açık sözlülüğü, sempatikliği ile herkesin gönülden sevdiği Yılmaz Vural, şu an Coronavirüs tedavisi...
- Yabancıların anlam veremediği bize özgü durumlar 04 Aralık 2020, Cuma ELTİ bacanak, kayınço, görümce gibi detaylı akrabalık isimleri... Hele ki İngilizce'de amcadayı, hala-teyze ayrımı...
- Evlilikte batıl inançlar 03 Aralık 2020, Perşembe İLK çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği...
- Yazılı olmayan erkek kuralları 02 Aralık 2020, Çarşamba YARATILIŞ olarak erkeklerle kadınlar arasında devasa farklar olduğu herkesin malumu... Bu farkların en belirginleştiği...
- Korna dili ve edebiyatı 01 Aralık 2020, Salı KARŞIDAN gelen araçtan, "DIT" şeklinde kısa korna: SELAM VERME. KARŞIDAN veya arkadan gelen araçtan, "DI DITTTTTTTTTTT"...
- Geçmiş olsun Yılmaz hocam
- Yabancıların anlam veremediği bize özgü durumlar
- Evlilikte batıl inançlar
- Yazılı olmayan erkek kuralları
- Korna dili ve edebiyatı
- 90’ların problemleri
- Kadınların bakışı
- Ayıp olmasın diye yaptığımız sahte hareketler
- İşe yaramaz olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz şeyler
- Kafadan uydurup söylediğimiz 11 meşhur şarkı sözü