Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 06 Aralık 2020, Pazar

Yerli Korona aşısına isim önerisi

İNTERNET sitesi 'onedio. com', Twitter hesabında "Nisan ayında hazır olacağı söylenen yerli Coronavirüs aşısının ismi sizce ne olmalı?" sorusuna vatandaşlarımız hayli komik cevaplar vermiş...

@atabenli CoviTürk 2023
@ugurersop Cormubana plus
@ucrubniksek Koronakovar
@ersinkaragozlu Coronaviçyus
@SUDtheHB Destur ya Covid!
@kedypatissi KoronaSavar veyahut Covid-kov
@sombodyelses Cov-kov da güzel bir alternatif Gülümseyen yüz ifadesi
@fulinnet Koronah
@arkenbasi Covidzade Efendi
@incikupeliderya Covaris gider
@eryuksel_omur Covidan
@elfintveliyev Nacovid Soap
@koalahanimmm Antikor-ona
@hevalkoo Covidnur
@Tubaguler_ Covidmatik
@AdemAytimur Kovalak
@cokkalamam Fahrettin-19
@afuatcolak CoronaTURCA
@TheDiff11949743 Cavit-19
@SteteskopB KornaWarYirsen
@gizemduygozturk Kokona aşısı
@irmakturkel Anacov
@mavihazar CISS CIS
@edageyik90 Turcovid ?
@marcelinecik Kovidsilin-2023
@Nslhnbnl Bir-umut 2021

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Öğrencilerin derslerindeki başarısını tespit etmek için uygulanan "Not Verme" sistemi, ilk defa 1792 yılında Cambridge Üniversitesi'nde William Farish adında bir kimya öğretmeni tarafından uygulanmaya başlamıştır.

TESPİTLİ YORUM
@fenolftaleinli Yanlış bir şey yapmamı engelleyeceğini bildiğim arkadaşlarıma yanlış bir şeyi yaptıktan sonra haber veririm...

NE KADAR OLDU?
Dünyanın en eski dillerinden biri olan Ayapaneco'yu konuşan 2 kişinin de birbirine küs olduğu ortaya çıkalı 10 YIL OLDU

AlkışlıYorum
YEMEKHANE sırasında beklerken şaşırmış bir ifade takınarak, "Ayy bu balıkların adı nee?" diye soran arkadaşa, duruşunu bozmadan, tek kaşını kaldırıp gayet sakin bir ifadeyle "Osman. Ben koydum!" diyen görevliye o kadar güldüm ki, alkışlamaya halim yok..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Yerli Korona aşısına isim önerisi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ