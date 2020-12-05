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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 05 Aralık 2020, Cumartesi

Geçmiş olsun Yılmaz hocam

BİLDİĞİNİZ gibi açık sözlülüğü, sempatikliği ile herkesin gönülden sevdiği Yılmaz Vural, şu an Coronavirüs tedavisi görüyor. Kendisine buradan acil şifalar dilerken, hepimizin yüzünü güldüren ilginç açıklamalarını hep birlikte hatırlayalım...
BARCELONA'YLA aynı manteliteye sahibiz, aynı oyunu oynuyoruz. Tek farkımız; onlar şampiyonluğa oynuyor, biz küme düşmemeye.
TÜRKİYE'YE yabancı teknik direktör getirmeyin. Ben Türkçe anlatamıyorum, onlar nasıl anlatacak?
OSMANLISPOR'UN başına geçmesinden sonra "Maalesef imparator olamadık ama inşallah burada padişah oluruz."
EĞER milli takıma yabancı hoca alınacaksa benim Alman vatandaşlığım da var.
BEN Fenerbahçe'nin başına geçeyim 50 bin kişiyi orgazm ederim. Taraftar oynatacağım futbolla büyülenir, keyiften dört köşe olur.
MİLLİ takım teknik direktörlüğü için yaptığı açıklamada, "Başbakan halka duyarsız kalmamalı, Referanduma gitsin. Halk beni istiyor."
KAYBEDİLEN maçın ardından rakibin nasıl kazandığını kısa ve öz olarak açıkladı; "Şeyin muhabbeti olmaz."
GAZETECİ: Başkan olsaydınız kiminle çalışmak isterdiniz? Yılmaz Vural: "Kendimle çalışmak isterdim, çünkü kendimi iyi tanıyorum."
BENİM aptal oğlum, affedersin gerizekalı oğlum Marvin, bizi kepaze duruma düşürdü. İçeride benimle hesabı var. onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Don Kişot'un yazarı Cervantes, savaşta Osmanlı'ya esir düşmüş ve Kılıç Ali Paşa Camii'nde amele olarak çalışmıştır.

NE KADAR OLDU?
''Ankaralı Namık'' adıyla tanınan şarkıcı Namık Uğurlu, polisi oynadığı bir klip sonrası, oturduğu apartmana polis elbisesiyle gelip komşusunu gözaltına almaya çalışınca, göz altına alınalı 12 YIL OLDU

AlkışlıYorum
"BUGÜN hastane kantininde oturmuş sandviç ve meyve suyu ile kahvaltımı yapmaya çalışıyordum.
Bir çocuğun bana baktığını fark ettim, öylece beni izliyordu. İçim el vermedi ona da meyve suyu, sandviç ve çikolata aldım verdim.
Bir kenara oturup yemeye başladı.
Tam o sırada annesi geldi. Bir çocuğa, bir bana baktı. Gözleri yaşardı ağladı ağlayacak.
"Bunu sen mi aldın?" dedi. Ben de "Evet" dedim.
Kadın birden ellerini açtı ve bana; "Allah senin belanı versin. Aç karnına tahlil yaptıracaktık.
Senin yüzünden yarın tekrar bu kadar yolu çekmek zorunda kalacağım" dedi. Ağzımın kenarından marul sarkık bi şekilde yüzümdeki şok ifadesiyle dona kaldım...

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Geçmiş olsun Yılmaz hocam
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