Yabancıların anlam veremediği bize özgü durumlar

ELTİ bacanak, kayınço, görümce gibi detaylı akrabalık isimleri...

Hele ki İngilizce'de amcadayı, hala-teyze ayrımı bile doğru düzgün yokken...

Eve gelen misafire terlik vermek. Dahası evde misafir terliği diye bir şeyin bulunması.

Bu memleket dışında pek de kimsenin haberdar olmadığı ceryan yapması olayından aşırı derecede korkmak.

Bakkalın içki alınca şişeyi gazete kağıdına sarıp siyah poşete koyması.

Aynısının bir de ped için olanı var...

Meyve sebzeyi kilolarca almak.

Hatta onlar gibi adet ile almanın ayıp kabul ediliyor olması. Hem kiloyla alındığı için sürekli taze yiyememek hem de çoğu zaman bir kısmının çürüyüp ziyan olması.

Sokakta tanıdık birini görünce arabayı şakasına üstüne sürmek.

Şaka???

Birini övmek için küfür etmek.

"Pi.e bak ya ne gol attı helal olsun"

Komşudan gelen tabağı boş göndermemek, dahası komşudan 'kokmuştur' diyerek tabak geliyor olması.

Bir İsveçli'ye 'kokmuştur'u anlatmayı deneyin...

Misafire kolonya tutmak.

Hatta ne kadar cömert olduğunu göstermenin bir yolu olarak kolonyayı döktükçe dökmek, iyice boca etmek.

Bunun kıymetini biz de dünya da gayet iyi anladı artık...

Bakkaldan alışveriş yapıp deftere yazdırmak ve para vermeden çıkmak.

Anne ve babanın kazık kadar çocuklarına düzenli olarak meyve soyup getirmesi.

Restoranda yemek yedikten sonra gelen çayın ikram olması ve içtiğin çaydan para alınmaması.

Evin en büyük ve kullanışlı odasının misafir odası yapılıp sadece misafir geldiğinde kapısı açılarak normal zamanlarda kullanılmaması...

Ufacık çocukların kucağa alıp araba sürdürülmesi.

Çocuğun arkada ve ona özel çocuk koltuğunda birkaç emniyet tedbiri altında oturması gerekirken direksiyonda oturtmak örneğine rastlanabilecek ender coğrafyalardan biriyiz herhalde.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çin ve tarihi olarak Çin kültüründen etkilenen Japonya, Kore gibi ülkelerde 4 rakamı uğursuz kabul ediliyor.

Bunun temel nedeni Çin'in Mandarin lehçesinde 4 sayısının telafuzu olan "si"nin aynı zamanda "ölüm" kelimesi ile aynı anlama gelmesidir.

Japonca'da "shi" ve Korece'de "sa" olan bu kelime yüzünden asansörlerden binalara dek, 4 sayısı birçok yerde kullanımda değildir.

NE KADAR OLDU?

Balıkesir'de bir vatandaş, katılamadığı sünnet düğününe boydan çekilmiş fotoğrafının maketini göndereli 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Ablamla aynı odada kalıyoruz.

Gece o kadar susuyorum ki, ne uyuyabiliyorum ne de korkudan mutfağa gidebiliyorum.

Bakıyorum ablamın telefonu karşımdaki masada şarj oluyor. Hemen bir mesaj çekiyorum.

"Kalkmışken bir bardak da su getiriver."