Evlilikte batıl inançlar
Bunlar, batıl inançlar olarak isimlendirilir. Özellikle mahalle kültüründe yaşayanlar iyi bilir. Büyüklerimizin bir konu hakkında yorumu "Onu yapma şu olur" söylemlerini unutmazsınız.
Bugünkü konumuz evililikteki batıl inançlar.
En ünlü batıl inancı biliyorsunuz. Nikah kıyılırken ayağa basma herkesin bildiği bir ritüel. Ayağa basanın, evde hükmünün geçeceğine inanılıyor. Buna katılıyorum, çünkü kadın artık bu konuda bayağı üstün gözüküyor.
Ev sahibinin kendisinin düğün gününün akşam üstünde hapşırmasının şans getirdiğine inanılıyor. Acaba çok hapşırsak Milli Piyango'yu da kazanabilir miyiz?
Gelinin ya da damadın kendi doğum gününde evlenmesinin de şanssızlık getireceğine inanılır. Doğru çünkü gelinin olursa bayağı masraflı olacak.
Hem doğum günü hediyesi hem de evlilik yıldönümü hediyesi...
Nikah yüzüklerinin damatlar tarafından alınması popüler bir alışkanlık. Bugün biz bu tutuma çok daha romantik anlamlar yüklesek de eski çağlarda gelinlerin takıları onun kocasına ait olduğuna dair sembollerden başka bir şey değildi. Duydunuz mu zilin sesini sevgili kadınlar.
Türkiye'de ise gelin ayakkabısının altına yazılan arkadaş isimlerinden hangisi silinirse, onun kısa bir zaman içinde evleneceğine inanılıyor.
Evlenen çifte pirinç atma geleneği zamanla şereflendirilmiş olsa da bu günlerde yerini kağıt konfetiler tercih edilmekte... O yüzden bereketsiz oluyor evliliklerin çoğu sanırım. Düğüne çağrılan davetlilerin toplamı çift sayıda olması evliliğe şans getiriyormuş, genelde şanslı rakamlar tek bilinse de....
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Meksikalı Belediye Başkanı San Pedro Huamelula, bir timsahla geleneksel törenin ardından evlendi.
Geleneksel törenin kasabaya balıkçılık sezonunda şans getireceğine inanılıyor.
Gelini öpen damat timsahla ilk dansı da yapmayı ihmal etmedi...
TESPİTLİ YORUM
@neptunvalisi0 Yasak yokken evde olmam problem değil ama yasak varken aşırı dışarı cıkmak istiyorum.
NE KADAR OLDU?
Jean Marie Pfaff, Trabzonspor'a geldiğinde o dönemin başkanı Mehmet Ali Yılmaz, onu İstanbul Boğazı'na götürüp burası Trabzon diyerek imza attıralı 31 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ARABA kullanırken yoldaki hiçbir çukuru ıskalamadığımı gören kocamın "Şu koca çukuru da mı görmedin?" sorusuna "Bir jip al da hissetmeyelim sarsıntıyı" diye cevap veriyorum.
Kocamın "Niye? Jiplerin camları numaralı mı?" yanıtını alıp, direksiyonu magmaya çeviriyorum.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yazılı olmayan erkek kuralları 02 Aralık 2020, Çarşamba YARATILIŞ olarak erkeklerle kadınlar arasında devasa farklar olduğu herkesin malumu... Bu farkların en belirginleştiği...
- Korna dili ve edebiyatı 01 Aralık 2020, Salı KARŞIDAN gelen araçtan, "DIT" şeklinde kısa korna: SELAM VERME. KARŞIDAN veya arkadan gelen araçtan, "DI DITTTTTTTTTTT"...
- 90’ların problemleri 30 Kasım 2020, Pazartesi ATARİNİN adaptörünün ısınması. BABANIN komşuya gönderip "Müsaitseniz size oturmaya geleceğiz" dedirtmesi. Arkadaş...
- Kadınların bakışı 29 Kasım 2020, Pazar SADECE bakmak için atılan bakışlar değildir. Birçok şeyi anlatır o bakışlar. Sevdiklerini, hoşlandıklarını, nefret...
- Ayıp olmasın diye yaptığımız sahte hareketler 28 Kasım 2020, Cumartesi MİSAFİRLİKTE öve öve bitirilemeyen rezil yemeklerden yemek. TUVALETTE boşaltım yapıldığı belli olmasın diye...
- Yazılı olmayan erkek kuralları
- Korna dili ve edebiyatı
- 90’ların problemleri
- Kadınların bakışı
- Ayıp olmasın diye yaptığımız sahte hareketler
- İşe yaramaz olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz şeyler
- Kafadan uydurup söylediğimiz 11 meşhur şarkı sözü
- Eşlerin uykusunda saçmaladıkları
- Nesli tükenen eşyalar-1
- Her erkeğin askerde karşılaştığı devreler