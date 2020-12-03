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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 03 Aralık 2020, Perşembe

Evlilikte batıl inançlar

İLK çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğaüstü olaylara inanırlar.
Bunlar, batıl inançlar olarak isimlendirilir. Özellikle mahalle kültüründe yaşayanlar iyi bilir. Büyüklerimizin bir konu hakkında yorumu "Onu yapma şu olur" söylemlerini unutmazsınız.
Bugünkü konumuz evililikteki batıl inançlar.
En ünlü batıl inancı biliyorsunuz. Nikah kıyılırken ayağa basma herkesin bildiği bir ritüel. Ayağa basanın, evde hükmünün geçeceğine inanılıyor. Buna katılıyorum, çünkü kadın artık bu konuda bayağı üstün gözüküyor.
Ev sahibinin kendisinin düğün gününün akşam üstünde hapşırmasının şans getirdiğine inanılıyor. Acaba çok hapşırsak Milli Piyango'yu da kazanabilir miyiz?
Gelinin ya da damadın kendi doğum gününde evlenmesinin de şanssızlık getireceğine inanılır. Doğru çünkü gelinin olursa bayağı masraflı olacak.
Hem doğum günü hediyesi hem de evlilik yıldönümü hediyesi...
Nikah yüzüklerinin damatlar tarafından alınması popüler bir alışkanlık. Bugün biz bu tutuma çok daha romantik anlamlar yüklesek de eski çağlarda gelinlerin takıları onun kocasına ait olduğuna dair sembollerden başka bir şey değildi. Duydunuz mu zilin sesini sevgili kadınlar.
Türkiye'de ise gelin ayakkabısının altına yazılan arkadaş isimlerinden hangisi silinirse, onun kısa bir zaman içinde evleneceğine inanılıyor.
Evlenen çifte pirinç atma geleneği zamanla şereflendirilmiş olsa da bu günlerde yerini kağıt konfetiler tercih edilmekte... O yüzden bereketsiz oluyor evliliklerin çoğu sanırım. Düğüne çağrılan davetlilerin toplamı çift sayıda olması evliliğe şans getiriyormuş, genelde şanslı rakamlar tek bilinse de....

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Meksikalı Belediye Başkanı San Pedro Huamelula, bir timsahla geleneksel törenin ardından evlendi.
Geleneksel törenin kasabaya balıkçılık sezonunda şans getireceğine inanılıyor.
Gelini öpen damat timsahla ilk dansı da yapmayı ihmal etmedi...

TESPİTLİ YORUM
@neptunvalisi0 Yasak yokken evde olmam problem değil ama yasak varken aşırı dışarı cıkmak istiyorum.

NE KADAR OLDU?
Jean Marie Pfaff, Trabzonspor'a geldiğinde o dönemin başkanı Mehmet Ali Yılmaz, onu İstanbul Boğazı'na götürüp burası Trabzon diyerek imza attıralı 31 YIL OLDU

AlkışlıYorum
ARABA kullanırken yoldaki hiçbir çukuru ıskalamadığımı gören kocamın "Şu koca çukuru da mı görmedin?" sorusuna "Bir jip al da hissetmeyelim sarsıntıyı" diye cevap veriyorum.
Kocamın "Niye? Jiplerin camları numaralı mı?" yanıtını alıp, direksiyonu magmaya çeviriyorum.

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