Yazılı olmayan erkek kuralları
BİR erkek, bir erkeği ortada bir kız meselesi olduğu her zaman satabilir. Erkekler arasında bu durum sorun olmaz, halden anlarız.
YENİ çıkan çiftlere salça olunup yanlarında takılınmaz.
Selam verilip, bir bahane bulunup kaçılır. Rahat bırakılır.
PİSUVARA küçük abdestini yaparken bir sıra boşluk bırakmak... Eğer boş pisuvar varsa asla ve asla adamın yanındaki pisuvara gidilmez.
NE kadar tartışma olursa olsun, yanında sevgilisi olan adamla kavga edilmez. Küfür edilmez.
BİR derdini, problemini paylaşmak istiyorsa dinlenir, envai çeşit sorularla ağzından laf alınmaya çalışılmaz. Daha fazla anlatması için ısrar edilmez.
"SEN de şöyle yapsaydın", "Neden öyle yaptın ki" tarzı gereksiz cümleler kurulamaz. gerçek bir öneri varsa söylenir. yoksa susulur.
ERKEKLER arasında bir problem tartışılmış ve konu uzlaşarak kapanmışsa bir daha sen şu tarihte bana böyle yapmıştın veya bunu söylemiştin diye asla yeniden eski defterler açılmaz.
PROBLEM çözülmemişse barışılmaz. Çözülmüş ve barışılmışsa asla tekrar gündeme gelemez. Kadınlardan ayıran en önemli kural bu sanırım.
ARKADAŞININ yeni sevgilisinin güzelliği ve çirkinliği hakkındaki fikirler ayrıldıktan sonra söylenir.
BİR erkek grubunda bireyler birbirleriyle alay edip dalga geçebilir. Fakat gruptan olmayan biri gruptan birine aynı şeyi yapmaya kalkarsa istisnasız tüm üyelerce bütün oklar kendisine itinayla saplanır.
BİR erkek başka bir erkek muz yerken göz teması kurmaz.
YAKIN dost olan erkek arkadaşlar arasındaki en önemli kural da şudur ki; önemli, büyük bir şey alınır ya da olur ise ıslatılır. eksiseyler.com.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Washington'dan kalkan uçakta bir bayan yolcu, gaz çıkardıktan sonra kokmaması için kibrit ile kendi gazını yakıp, uçağın Nashville Havaalanı'na acil iniş yapmasına sebep oldu.
Kadına bir ceza verilmezken, uçağa tekrar alınmayıp acil iniş yapılan havaalanında bırakılarak yola öyle devam edildi.
TESPİTLİ YORUM
@jawiryoyum Mart kapıdan baktırır dedikleri doğruymus tam 10 aydır kapıdan bakıyoruz.
NE KADAR OLDU?
Amerika'da bir bilgisayar korsanı; yol üzerinde bulunan reklam tabelasını hackleyip erotik video açınca trafik kilitleneli 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KARARLI bir ses tonuyla, "Şoför bey oğlum, müsait olsun olmasın üst geçitte ineceğim" dedin ve orada indin ya, istediğini elde etmek adına çok şey öğrendim senden, dolmuştaki yaşlı teyze.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Korna dili ve edebiyatı 01 Aralık 2020, Salı KARŞIDAN gelen araçtan, "DIT" şeklinde kısa korna: SELAM VERME. KARŞIDAN veya arkadan gelen araçtan, "DI DITTTTTTTTTTT"...
- 90’ların problemleri 30 Kasım 2020, Pazartesi ATARİNİN adaptörünün ısınması. BABANIN komşuya gönderip "Müsaitseniz size oturmaya geleceğiz" dedirtmesi. Arkadaş...
- Kadınların bakışı 29 Kasım 2020, Pazar SADECE bakmak için atılan bakışlar değildir. Birçok şeyi anlatır o bakışlar. Sevdiklerini, hoşlandıklarını, nefret...
- Ayıp olmasın diye yaptığımız sahte hareketler 28 Kasım 2020, Cumartesi MİSAFİRLİKTE öve öve bitirilemeyen rezil yemeklerden yemek. TUVALETTE boşaltım yapıldığı belli olmasın diye...
- İşe yaramaz olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz şeyler 27 Kasım 2020, Cuma TELEFONU açmak için en az 2 kere çalmasını beklemek. Özellikle ev telefonu ile büyüyen nesil bunu daha iyi anlar...
- Korna dili ve edebiyatı
- 90’ların problemleri
- Kadınların bakışı
- Ayıp olmasın diye yaptığımız sahte hareketler
- İşe yaramaz olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz şeyler
- Kafadan uydurup söylediğimiz 11 meşhur şarkı sözü
- Eşlerin uykusunda saçmaladıkları
- Nesli tükenen eşyalar-1
- Her erkeğin askerde karşılaştığı devreler
- Keşke olmasaydı dediklerimiz