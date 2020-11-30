90’ların problemleri
BABANIN komşuya gönderip "Müsaitseniz size oturmaya geleceğiz" dedirtmesi. Arkadaş o yaşta komşudan para dilenir gibi hissederdim kendimi. Neyse ki komşuluk öldü de, kurtulduk bunlardan.
BABANIN zorla vergi iadesi zarfı doldurtması.
Bence 90'ların en büyük problemi vergi iadesi meselesiydi.
BAYRAM sabahı ekmek bulamamak 3 gün bayat ekmek yediğimi bilirim.
BANKA ve vezne kuyruğu İnsan su faturası ödemek için geceden kuyruğa girer mi?
DIŞARIYA çıkan kişiyle bir daha iletişim kuramamak. Kız kocaya mı kaçtı? Gelir mi, gelmez mi meçhul...
HER yerde sigara içilmesi. Küçüğüm, hatırlıyorum boğaz ağrısı soğuk algınlığına gitmişiz.
Doktorun masasında küllük, sigarası tütüyor.
POWER Rangers ve Pokemon'un kaldırılması.
Çocuktum be bundan daha büyük ne problemim olabilir?
HABER alabilmek için haber bültenini beklemek.
BAKKALDAN alınan topun istatistik bilimini yok sayarak sanki bilerek yapıyor gibi patlayacağı yeri bulması.
Patlamazsa da mahallenin en öküz adamının arabasına gelmesi.
KARMA kaset yaptırılırken A ve B yüzü olmak üzere toplam 20 şarkı seçme zorunluluğu sonucu ortaya çıkan o ciğer yakan eleme çalışmaları...
İNTERNET kafede bir sitenin 4 mevsim sonra açılması. Chat odaları konusuna girmiyorum bile.
TELETEKSTE aranan bilginin bulunamaması.
OKULLARIN açıldığı hafta defter ve kitapları kaplamak. Böyle bir saçmalık artık yoktur sanıyorum.
WALKMAN pilinin bitmesi. Şarkıyı atlamak için kaseti kurşun kalem ile sarmak zorunda olmak. Eksiseyler.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
60'larında emekli olan Fransız bir adam, Rusya'da bir kız ile evlenmiştir.
Fransa'ya gitmek için vize alamayacağını düşündüğü için karısını valize koyup tren yolculuğuna çıkmıştır.
Ancak Polonya'da valizin ağır olması dikkat çekmiştir ve valiz açıldığında Rus bayan çıkmıştır.
Polonya'da öğrendikleri bilgiye göre Rus bayan, Avrupa'da istediği her yere gitmekte özgür olduğu ortaya çıkmıştır. Rusya, vatandaşını ceza almadan ülkesine geri döndürmek için işlemler başlatmıştır.
TESPİTLİ YORUM
@sibelbskbk Türk aile evinde fotoğraf çekmek çok zor. Kamerayı biraz yukarı kaydırıyorum dolabın üstüne hurç atılmış, çeviriyorum prizden anten kablosu baş kaldırmış, perdeler desen yeter ya yeter diye ağlayan dayının perdesinden.
Bir m2'lik alanda harikalar yaratmaya çalışıyorum
AlkışlıYorum
HALAM liseyi okuduğum şehirde yaşıyordu.
Yatılı olarak okudum ama küçücük şehirde nedense (!) birbirimizi pek göremedik.
Liseden mezun olup şehirden ayrılacağım zaman vedalaşmaya gittim. Oldukça sevinmiş görünerek karşıladı ve "Ben de bu gece rüyamda seni gördüm" dedi. Veda cümlem ağır oldu:
"Rüyanda da mı görmemezlikten geldin?"
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