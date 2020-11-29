Kadınların bakışı
Birçok şeyi anlatır o bakışlar.
Sevdiklerini, hoşlandıklarını, nefret ettiklerini, kıskandıklarını, çekemediklerini, küstüklerini, barıştıklarını, kovmak istediklerini, yanından bir saniye bile ayrılmak istemediklerini anlatırlar.
Kısaca kadınların gözleri sadece görmez, aynı zamanda da konuşur.
Başkalarının yanında dile getirilemeyen her şey gözlerle anlatılır.
Çocukluğumuzda annemizin bize anlattıklarını; büyüyünce sevgilimiz, eşimiz gözlerle bize anlatır. Bazıları öyledir ki "Bak bana" dedirtir.
Dedim ya, bir erkek olarak ilk bu bakışlara annelerimizden aşinayız.
Misafirliğe gittiğinizde size uslu durmanız gerektiğini anlatan bakışlar.
Misal sevgilinizin yanında bir şey anlatıyorsunuz.
Anlatmamanız gerektiğini size gözler ve kaşların uyumuyla anlatmaya çalışır.
Ve sizin de konuyu öyle bir kıvırmanız gerekir ki Mezdeke Dans Grubu bile size özenir.
Bir ortamda eski bir kız arkadaşınızı görürsünüz, yanınıza gelip ondan bundan konuşmaya başlarsınız. O anda yanınızda olmayan sevgiliniz karşıdan gelirken gözleri ile size "Kim bu kız?
Hayırdır, iki dakika bırakmaya gelmiyorsun" cümlesini bir bakışla anlatabilir.
Ya da dolaşırken vitrinde görmüş olduğu şeye hayranlıkla bakarken erkeklerin centilmenlik anlamında "Beğendiysen gel alalım aşkım" jestine "Yok canım ne gereği var, hem çok pahalı" ile lafı tamamlar.
Fakat öyle bir bakış atar ki yavru kedi bakışı diyebilirim, bunun anlamı da "İstemem yan cebime koy"dur.
Herhangi bir şeyi yaparken hoşuna gitmeyen bir hareketse kadının bakışı yeterli olabiliyor. "Sakın aklından bile geçirme" bakışı diyoruz.
Kadınların bakışları insanı yer bitirir, tehlikelidir. Kadın, değişken varlıktır, anlık değişiklikler gösterir, bunu iyi takip edemeyen erkek tam anlamıyla hapı yutar.
Kadının aklından binbir şey geçer, erkek bunu vakitli olarak kadının bakışlarından anladı anladı, yoksa rezil rüsva olur.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Adı; Everything men knows about women (Erkeklerin kadınlar hakkında bildiği her şey) olan bir kitap vardır.
100 sayfadan oluşmakta ve hiçbir şey yazmamaktadır.
TESPİTLİ YORUM
@hewruewr Film bitişinde herkes salondan çıkarken hayata henüz geri dönmedim der gibi 30 saniye hareketsiz oturmayı özledim.
NE KADAR OLDU?
Adıyaman'da bir vatandaş, midesinin kirlendiğini düşünerek 3 bardak sıvı sabun içince hastanelik olalı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
UZUN zamandır iş bulamadığım için sevgilimin annesine yakınıyordum.
"X bankasına başvur, orada bir sürü salak kız çalışıyor" dedi. Beni seviyor biliyorum, bunu hissedebiliyorum...
TATİLE çıkarken içindekiler bozulmasın diye buzdolabının fişini çekmeyen, fakat ne olur ne olmaz diyerek elektrik şalterini indiren anneme kocaman bir alkış istiyorum.
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