İşe yaramaz olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz şeyler
Bilgisayarda ya da telefonda yazı yazarken yanlış bir kelime yazdığımızı fark ettiğimizde sadece o kelimeyi değil o kelimeye kadar olan her şeyi silip tekrar yazmak.
Zil çaldığında apartman kapısını açmak için otomata bir kez basmak yeterli olduğu halde birkaç kez arka arkaya basmak.
Diş fırçasına macunu sıktıktan sonra fırçayı suyun altına tutup ıslatmak.
Öksüren birine "helal" demek.
Artık sahte para teknolojisi o çağları çoktan aşmış olmasına rağmen hala sahte mi diye kontrol etmek için parayı ışığa tutup Atatürk hologramı var mı diye bakmak.
Pille çalışan kumanda gibi aletler çalışmadığında elimizle pil yuvasına birkaç kez vurmak.
Korkunca baş parmak ile damağımızı kaldırmak.
Asansör çağırma tuşuna ne kadar çok basarsak o kadar hızlı gelecekmişçesine birkaç kez arka arkaya basmak.
Sifonu çekmeden önce birkaç saniye duraksayıp tuvaletin içine şöyle bir bakış atmak.
Flash bellekleri üzerindeki işarete bakmadan her seferinde bilgisayara rastgele takmayı çalışıp birkaç kere evirip çevirmek.
Bir destenin içinden piyango bileti çekerken, kazanma şansının fazla olacağına inanarak destenin ortalarından çekmeye çalışmak.
Kış günü donmuş bir şekilde eve gelen kişiye "Hava nasıl, soğuk mu?" diye sormak.
Arabanın kapılarını anahtara basıp kilitledikten sonra rastgele bir kapıyı açmaya çalışıp kilitlenmiş mi diye kontrol etmek.
Sürekli otobüsün geleceği yöne bakarak otobüsü bir an önce getirmeye çalışmak. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İtalya kralı I. Umberto bir restoranın sahibinin kendisine çok benzediğini fark etmiş.
Üstelik adları da aynıymış, aynı tarihte ve aynı yerde doğmuşlar, aynı gün evlenmişler ve eşlerinin adları Margherita imiş, birer oğulları varmış ve ikisinin de oğlunun ismi Vittorio imiş.
TESPİTLİ YORUM
@ekimezya Helikopterler aşırı yoruluyo gibi geliyo.
Çok çabalıyolar havada kalmak için. Uçaklar hiç öyle değil, hayat onlar için çok kolay.
NE KADAR OLDU?
İtalya'da turistlerin dağlık bölgelerde mahsur kalması sebebiyle parmak arası terlikle yürümeleri yasaklanalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Büyük bir bankada mülakattayım.
Her şey yolunda giderken son anda "Bize nasıl bir iş aradığınızı tek cümleyle ifade eder misiniz?" diye sordular mı?
Evet! Ben de "Aslında ben rahat bir iş arıyorum." dedim mi? Evet.
Hala işsiz miyim?
Evet!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kafadan uydurup söylediğimiz 11 meşhur şarkı sözü 26 Kasım 2020, Perşembe SADECE yabancı şarkılar için değil, Türkçe şarkılar için de yapmışızdır bunu. Üstelik nedense birçoğumuzun aklına...
- Eşlerin uykusunda saçmaladıkları 25 Kasım 2020, Çarşamba Yabancı mizah sitesi www.buzzfeed.com'un 'Eşlerinizin uykusunda neler saçmalar?' adlı anketine gelen yorumları...
- Nesli tükenen eşyalar-1 24 Kasım 2020, Salı Geyikli Duvar Kilimi: Kadife gibi yumuşacık olurdu. Renkleri göz alıcıydı. Geyikler, kilimden ya da halıdan...
- Her erkeğin askerde karşılaştığı devreler 23 Kasım 2020, Pazartesi Tiki olan adam BAZILARI küfreder, bazıları güler, bazıları da yerinde duramaz. Hiçbir zaman esprilerine gülünmemesine...
- Keşke olmasaydı dediklerimiz 22 Kasım 2020, Pazar Kimi zaman utandığımız, kimi zaman sinirlendiğimiz, her vaziyette tuhaf hissettiğimiz o 6 an... TOKALAŞMAK için...
- Kafadan uydurup söylediğimiz 11 meşhur şarkı sözü
- Eşlerin uykusunda saçmaladıkları
- Nesli tükenen eşyalar-1
- Her erkeğin askerde karşılaştığı devreler
- Keşke olmasaydı dediklerimiz
- 25’inden sonra öğrendiğin gerçekler
- Kandırılmamak için bunlara dikkat
- Kapak sözler
- Yapmaya başladığınız anda hayatınızı düzene sokacak tavsiyeler
- Yalancıların özellikleri