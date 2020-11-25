Eşlerin uykusunda saçmaladıkları

Yabancı mizah sitesi www.buzzfeed.com'un 'Eşlerinizin uykusunda neler saçmalar?' adlı anketine gelen yorumları sizlerle paylaştım.

BiR keresinde eşim uyurken bir anda kalkıp bana "Seni mahvedicem, donuna kadar alıcam senin" diye bağırmıştı.

BiR keresinde eşim uyurken bana 'Senin kefaletin ne kadardı?' diye sormuştu.

Hayatımda hiç cezaevine girmedim.

EŞİM bir tır şoförü. Bir keresinde bacağımla vites atmaya çalıştığı için uykumdan uyanmıştım.

EŞİMİN uykusunda 'O yunus Yahudi karşıtı yorumlar yapıyor!' demişti. O gün o kadar çok gülmüştüm ki gözümden yaş gelmişti.

ESKİ sevgilim bir keresinde uyurken bana 'Her basamağa basmak da aslında birer basamaktır... Yani bu yüzden bunun adı basamak demişti.

KARIM bir keresinde gecenin bir yarısı beni uyandırıp "Onları görüyor musun? Onlar seni görüyorlar" demişti.

BİR keresinde karım bana uyurken 'Kızııııııııımmmm, ekonomik durumumu acilen düzeltmem lazım' diye bağırmıştı.

EŞİM uykusundayken beni itip 'Hemen polisi ara, hemen ara' diye bağırmaya başladı. Uyuduğunu anlayınca onu sakinleştirip uyumaya devam ettim. Sabah uyanınca rüyasında ona düşük not verdiğini düşündüğü için arabamızı yakmaya çalışan bir öğrenci gördüğünü anlattı.

Kendisi bir öğretmen.

BİR keresinde eşim uyurken beni yeni doğan bebeğimiz sanıp ayaklarımdan gıdıklamaya çalışmıştı.

PARTNERİM rüyamda pasta yapmak için gerekli malzemeleri bağıra bağıra söylediğim için kafama yastıkla vurmuştu.

DOĞUM günü yaklaşıyordu ve uykumda ona ne tür bir pasta yapacağımı bulmaya çalışıyordum

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yetişkin bir insan, ömrü boyunca uzaktan kumandanın tuşlarına basarken yaptığı başparmak hareketine harcadığı toplam enerjiyle bir su aygırını kaldırıp 3 metre havaya fırlatabilir.

TESPİTLİ YORUM

Tecrübeli satış elemanı arayan mağazalara eski dostlarımın ismini veriyorum.

Gerçekten satış konusunda çok tecrübeliler.

NE KADAR OLDU?

Alman takımı St Pauli, sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta sıkıntı yaşayınca basın sözcüsünü kadroya alalı 10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Kredi kartı başvurusu almak için bankadan gelen yetkili kızların, "Amca sana kart verelim mi?" sorusuna;

"Ne yapayım kartı? Kendim kartlamışım zaten, verecekseniz sizin gibi genç verin bari" diyen bir amca gördüm.

Hala da görüyorum, ama artık kendi hayrım için görmezlikten geliyorum...