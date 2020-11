Nesli tükenen eşyalar-1

Geyikli Duvar Kilimi:

Kadife gibi yumuşacık olurdu. Renkleri göz alıcıydı.

Geyikler, kilimden ya da halıdan odanın içine her an atlayacak gibi canlı görünürdü.

Sarı Süpürge: Eskiden yerlere hafif su serpilir ya da bu sarı süpürgelerin ucu ıslatılırdı ve yerler öyle süpürülürdü.

Gaz Lambası: Gaz yağı ile çalışan, gazın konduğu haznenin bazen bakır bazen porselen olduğu, şişesinin uzun, ince, narin, kırılgan yapıda şekil bulduğu, hüzünlü bir aydınlatma aracıydı.

Vitrin: O vitrinde tabak çanak sergilenir, evdeki anne kişisi bilumum çeyizlerini kıyamadığı porselen tabaklarını, kristal bardaklarını, gümüşlerini orada sergilerdi.

Duvar Takvimi: Bir zamanlar ne meşhurdular. Her gün yaprak yaprak koparılırdı.

Günün tarihi, çocuk isimleri, ayet-hadis ve dini bilgiler, tarihi bilgiler, özlü sözler ilgili tarihte neler olduğu ve namaz vakitlerine bu takvimden bakılırdı.

Hemen Her Eşya Üzerine Konulan Dantel Örtüler:

Büyüklerin televizyon sehpa, masa örtmekten, koltuk örtmeye kadar yaratıcılık sınırlarını zorlayarak evin her tarafına yaydığı süs eşyası olan dantel, evin en vazgeçilmez eşyasıydı, çeyiz sandıklarının vazgeçilmeziydi.

İbrik: Plastikten ve genelde mavi renkte olan yazları damda güneşte içindeki su ısınınca abdest alınan ya da içine sıcak su konularak tuvalete götürülen bu nostaljik su kabını görmüş geniş bir nesil var.

Güğüm: Sobalı evlerde bulaşık yıkamak ve bilumum işlerde kullanılan, sobanın ısısıyla daima fokur fokur kaynayan hizmete hazır olan bir çeşit su kabı olarak hayatımızdaki nostaljik yerini alan, çıtır çıtır yanan sobaların vazgeçilmez süsü güğümleri köylerde, sobalı evlerde hala görmek mümkün.

Yemek Sinisi: Evlerin olmazsa olmazıydı, sofra bezi ve yükseltmek için kullanılan ara kasnak vasıtasıyla, üzerinde yemeklerin yendiği, fast-food ve yemek masası kültürüne geçiş nedeniyle kullanımının azaldığı, yerde yemek yeme kültürüne ait yuvarlak tahta veya metal bu mutfak eşyasında herhalde birçoğumuz bir şeyler yemiştir.

