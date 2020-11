Kandırılmamak için bunlara dikkat

EN YAKIN dostlarımız, ailemizin üyeleri, en sevdiklerimiz, en güvendiklerimiz, hiç beklemediğimiz insanlar bizi aldatabiliyor. Kandırıldığımızı anladığımız an başımızdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi hissederiz. Peki, kandırılmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Hep birlikte bakalım.

Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor: Siz sıradan bir insansınız.

Kendinizi büyük görmeyin.

Siz de hata yapabilirsiniz, kandırılabilirsiniz.

Çevrenizdeki insanların tavsiyelerini her zaman dinleyin. Uyarılarını önemseyin.

Sizi uçurumun kıyısından alabilirler.

Rakip olarak gördüğünüz insanların düşüncelerine de önem verin. Belki o düşünceler tuzağa düşmenizi önleyebilir.

Bildiğinizle yetinmeyin.

Yeni fikirlere açık olun. O yeni fikirler sizi de çevrenizi de toplumu da kurtarabilir.

Duygularınızla değil mantığınızla hareket edin.

Sizden tecrübeli insanların tavsiyelerine muhakkak kulak verin.

Kiminle yola çıktığınıza dikkat edin. Hiç beklemediğiniz bir anda satışa gelebilirsiniz.

Sizi bol keseden övenlere dikkat edin! Sizin sesinizin ne kadar güzel olduğunu överken asıl dertleri ağzınızdaki peynirdir.

Hırsınızın esiri olmayın.

Hırs duygusu yaşayan insanda duygusal bir bağlılık oluşur.

İnsanın duyguları bağlandığı zaman da duygusal bir körlük ortaya çıkar.

İnsanların kötü niyetli olabileceğini hiçbir zaman unutmayın.

Kandırıldığınızı itiraf etmekten çekinmeyin. Nerede hata yaptığınızı, neden bu hale düştüğünüzü iyi analiz edin.

Bunları yapmazsanız kendinizi kandırırsınız.

Kandırıldığınızı hissettiğiniz an gerekeni yapın.

Vakit kaybetmeyin.

Unutmayın! Bir insanın kandırılması son derece normaldir. Önemli olan bunu alışkanlık haline getirmemektir.

