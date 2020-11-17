Yalancıların özellikleri

YALAN söyleyen insanların özeliklerini öğrenip, avlamaya hazır mıyız? İşte yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren insanların sahip olduğu ortak özellikler:

ETKİ ALANI

OLUŞTURURLAR:

Konuşurken insanları etkileri altına almaya çalışırlar. Ancak bunu yaparken son derece rahattırlar ve özgüvenleri tamdır. Söyledikleri yalanlara inandırmak için sizi yönlendirmeye hatta dertleşiyor gibi konuşmaya çalışırlar.

HAZIR CEVAP

OLURLAR: Her soruya hazır bir yanıtları olduğu için tereddüde yer bırakmazlar. Çünkü insanlar hızlı yanıtların doğru olduğuna inanırlar. Sorduğunuz her soruyu duraksamadan hızlı bir şekilde cevaplayarak size yalan söylemediğini kanıtlamaya çalışırlar.

KENDİLERİNE

GÜVENİRLER: İnsanlara önce kendilerine güvendiklerini kanıtlarlar ve büyük laflarla alt etmeye çalışırlar. Böylece yalanının üstünü kapatmış olur ve "Asla yalan söylemem" imajı oluştururlar.

KOLAYLIKLA DIKKAT

DAĞITIRLAR: İnsanlar üzerinde iyi izlenim bırakırlar.

DÜRÜST VE İYİ

NİYETLİ OLDUKLARINA

İNANDIRIRLAR: Böylece dikkatleri farklı yöne çekerek insanların düşüncelerini saptırıp kolaylıkla yalan söylerler.

DETAYCIDIRLAR: Çok basit bir soruyu bile detaya boğabilirler. Böylece dikkati farklı yönlere çekip yaptığı şeyin üstünü örterler ve söyledikleri yalanı geçiştirmiş olurlar.

LAF CAMBAZLIĞI

YAPARLAR: Etkili konuşma yeteneğine sahip olan yalancılar, sözcüklerle oynayarak insanların kafasını karıştırırlar. Sorulara verdikleri yanıtların, soru ile ilgisi olmadığı için dinleyici ne sorduğunu bile hatırlayamaz ve yavaş yavaş konuyu dagıtırlar.

HARARET VE

HAREKETLİLİK: Yalan söyleyen insan konuşması bittikten sonra konuyu değiştirme çabasına girerek farklı şeylerden bahsetmeye başlar. Bulunduğu ortamdan kısa süreli uzaklaşmak ister.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Japonya'da küçük bir tren istasyonuna şef olarak atanan kedi Tama, kalp yetmezliğinden öldü. Her gün trene binen yolcuları karşılayıp uğurlayan Tama, maaş yerine mama kazanıyordu.

Ünü ülke dışına taşan Tama'nın ülke ekonomisine yaklaşık 9 milyon dolar kazandırdığı tahmin ediliyor.

Tama'nın cenazesine binlerce Japon katıldı.

TESPİTLİ YORUM

İnsanoğlu çok nankördür.

Telefon düştüğünde aman Allah'ım ne o panik! Yanımızdaki ya da herhangi biri düştüğü zaman panik yerine sadece kahkahaları atarız.

Türkiye olarak garip bir millet olduğumuz her yerden belli!

NE KADAR OLDU?

Gölcük Belediyesi, hoparlörlerle "Dikkat dikkat! Dallas dizisinde Ceyar'ı baldızı Kristin vurdu" anonsu yapalı 36 YIL OLDU

AlkışlıYorum

CHICAGO-İstanbul seferi yapan uçaktaydık. Camın plastik perdesi kapalıydı. Yandaki adama "Şu camı açar mısınız?" deme gafletinde bulundum. Adamın cevabı beni kupkuru etti: "Yok kardeşim, ben öyle rüzgara basınca gelemem, hava da soğuk zaten!"