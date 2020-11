Lise arkadaşları

OKUL hayatında, her sınıfın olmazsa olmaz tipleri vardır.

Hocalara yalakalık yapanından tutun, ineğine ve haytasına varana kadar, istinasız hepimizin aklına birileri gelir. Benim de her genç gibi bir lise hayatım oldu tabiki. Karabük Demir Çelik Lisesi, okuyanlar için efsane bir liseydi. Yeşil ağaçların arasında tek katlı lojmanların içinde Okullar Caddesi'nin en heybetlisiydi.

Bizim sınıfın Hababam Sınıfı'ndan farkı yoktu. Amacımız her zaman şaşmadan ders kaynatmaktı.

'Yıllar geçse de üstünden' diye bir şarkı var. Uzun bir aradan sonra arkadaşlarım ile yollarım kesişti. Anladım ki çocukluk, çocukluk arkadaşlarımızla yaşıyormuş.

Kendilerini izninizle buradan analım. Hakan Coşkun, Kamil Arsav, Hikmet Karadağ, Rıfat Sert, Umut Pınar, Fuat Kara, Murat Göç, Satılmış Coştu, Hüseyin Maden, İlker Mete, Sezgin Yıldırım, Fatih Kahraman, Hakan Savurat, Gündüz Barutçu, Nurettin Çelen ve Metin Demir'e selamlarımı yolluyorum.

Her okulda mutlaka aşağıdakiler gibi tipler vardır. Teşbihte hata olmazmış:

HOCAYA yakın oturan.

ZEKİ ama tembel.

BEN bilirimci.

BÜTÜN sınıf kaçarken arıza çıkaran.

HAYTA sınıf başkanı.

EN arka sırada, kalorifer dibinde uyuyan.

DERSTE yerli yersiz espri yapıp herkesi güldüren.

ÇALIŞKAN ama çirkin kız.

SEVGILISINDEN ayrıldı diye ağlayan kız ve onu tuvalete götüren arkadaşı.

"HOCAM ödev vardı" diye, kimsenin yapmadığı ödevi öğretmene hatırlatan.

SINAVDA ekstra 3. kağıdı isteyen.

HERKESIN derdini dinleyen.

HER sene sınıf başkanlığına aday olup; seçilemeyen.

HER kavgaya çağrılan.

BÜTÜN okulun peşinden koştuğu yakışıklı, gözde çocuk.

BÜTÜN sözlülerde çuvallayan.

SINIFIN yakışıklı değil ama sempatiği.

KİMİLERİNİN çok sevdiği; kimilerininse nefret ettiği garip çocuk.

98 aldı diye "Hocam, 2 puanı nerden kırdınız?" diye itiraz eden.

KANTİNE hep borcu olan.

Kıssadan hisse lise arkadaşlıkları güzeldir.

