Kadınların yapmadığı şeyler

Perdeyi takmak: Daha doğrusu dayanamazlar.

Birçok erkeğin kollarının uzunluğu perde takmaktan gelir. Eee ne yapsınlar, bu bir Türk geleneğidir. Çünkü Türk kadınlarının boy ortalaması kısa olduğundan, iş biraz da erkeklere kalıyor.

Kavanoz kapağı açmak: Erkeklerin bu konuda kendini süper kahraman gibi hissetmelerini sağlamak için kadınların ürettiği bir olay.

Yani bir kavanoz kapağı da açsın değil mi? Gerçi makinaları çıksa da erkeğinin gücünü görmek istiyor kadın.

Mangal başı olmak:

Mangal başında erkek varken duramazsın. Bütün her şeyi kadın hazırlar, bir tek mangalı püflemek erkeğin işidir.

En uzağa kim işer diye iddiaya girmek: Fiziksel olarak bu mevcut değildir.

Tuvalette vız vız uçan sineğin üzerine işeyebilmek...

Bıyık bırakmak: Tabii bazı ablalar bunun da üstesinden gelip Japon usülü yandan bıyık bırakıyor. Onlar da bizim dünya ahiret abimiz oluyorlar.

Trafikte sinirlenince arabadan levyeyi kapıp inmek: Düşünsenize bir kadın levyeyi alıp arabadan "Lan hayvanoğlu hayvan" diye iniyor.

Mini eteği ile yakışmazzz.

Yaşını bir çırpıda söylemek:

Bunu yapan kadınlar gördüm ama delikanlı kadınlardı biraz. Verdiği cevapta önünü iliklemek geliyor.

Geğirerek alfabeyi saymak:

Erkeklerin bazıları bunu marifet sayıyor. Gerçi yeni nesilde bunu deneyen birkaç küçük kız çocuğu gördüm.

Geleceklerini iyi görmüyorum.

Ofsaytın ne olduğunu anlamak: Bu konuda fazla uğraşmayın, çünkü kıyamet kopsa da öğrenemezler.

Bilenler var, önlerinde saygıyla eğiliyorum.

Kırmızı ışıkta burun karıştırmak: Erkekler için dünyanın en büyük zevklerinden biridir.

Yazları cama çıkıp üstsüz sigara içmek: Hoş olmaz, zaten yapmasınlar.

Aya ilk ayak basmak:

Basamazlar çünkü ilk erkek bastı.

Halı saha maçı yapmak.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Tatile çıkan insanlar çoğu zaman tatili beklemekten daha çok mutluluk duyarlar.

Bu heyecan, tatil biter bitmez yerini eski duygulara bırakır.

TESPİTLİ YORUM

Aklını alırım ama ucuz mal bende alerji yapıyor.

NE KADAR OLDU?

"500 lira için dilenmeye çıkmam" diyen dilenci teyze, taksiye atlayıp olay yerinden uzaklaşalı 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Komşu teyze evinde gizli kamera olduğundan şüpheleniyor.

Nedeni ise henüz günü gelmemiş ilaçları almaya gittiğinde eczacının bilgisayara bakıp "Bu ilaçlar evinizde var" demesiymiş.

Önce kıyıya köşeye saklamış ama sonuç aynı.

Son çare bize bıraktı ilaçları.

Bir daha deneyecekmiş.

FIKRA

Adamın biri gelmiş bir masaya oturmuş.

Garson gelmiş ne demiş??

"Lütfen masadan kalkın, sandalyeye oturun" demiş.