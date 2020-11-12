Mükemmel erkeği arayan kadın

DÜN bir sohbette eski sevgilisinden muzdarip bir kız arkadaşımın, "Bütün erkekler var ya hepiniz aynısınız" cümlesini nedense üstüme alınıp veryansın eder gibi "Hepimiz aynıysak niye yenisini arıyorsunuz?" diye sitemkar cevap verdim.

Fakat onun da cevabı hazırdı:

Belki bir umut.

Aslında teorik olarak, ne bir önerme, ne de bir iddia...

Pratikte ise mümkün değildir. Bu durumun tam tersi de aynısıdır.

Ne mükemmel erkek ne de mükemmel kadın yoktur. Bana kalırsa birlikte olduğunuz kişiyi siz mükemmelleştirebilirsiniz.

Biri çıkıp da size hazırı var benim demez. Sonunuz erkeklerden nefret eden, kedilere kendini adayan menopozlu teyze veya bir yamaçta tek başına kalmış antropozlu amca gibi olur.

Bu konu böyle gidip gelecek yüz yıllar boyunca. Kedilerin bile köpeklerle anlaşmaya başladığı dönemde, kadınlar ile erkekler neden gitgide anlaşamamaya başladı. Bence mükemmel bir şekilde insan olduğumuz, mucizevi bir gücümüz olmadığını kabul etmemiz lazım.

Yıllar öncesinde anlatmışlardı bu hikayeyi: "Anadol sahibi yaşlı bir amcayı gören genç sormuş amcayı çevirip, "Amcacım sence dünyanın en iyi arabası hangisidir?" diye.. Amcanın cevabı oldukça açıklayıcı durum için: Tabii ki bu arabadır a o ğul. Ayağımı yerden bu kesmekte zira.

Yalnız şöyle bir hikaye de vardır. Yolda bir Anadol kaza yapmıştır ve inekler Anadol'u yemektedirler.

Aslında bu sorun çocukluğumuza iniyor. Çocukken uyumadan evvel ebeveynlerin okudukları beyaz atlı prens hikayelerinin bilinçaltına yerleşmesi sonucu, ileriki yaşlarda tercih, seçim, deneme, yanılma gibi yöntemlerin uygulanarak asıl olarak kafaya kazınmış beyaz atlı prens erkek modelini aramanın ve de bulamamanın yaratmış olduğu gerginlik. Bunu ararken kendinize bakın hiç biriniz Pamuk Prenses, Sinderella vb. gibi değilsiniz. Belki de işte bu yüzden her daim mutsuzdurlar.

Bu yüzden biz erkekler kadın dırdırından böylesine muzdaripizdir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngiltere'de her yıl yalan söyleme yarışması düzenlenir ve beş dakika içinde en inandırıcı yalanı söyleyebilen kişi kazanır.

Politikacıların ve avukatların bu yarışa katılması yasaktır, çünkü bu konuda iyi olduklarına inanılır.



TESPİTLİ YORUM

Annem "Sende göz var" dedi.

23 yıl sonra fark etmesine çok şaşırdım gerçekten.

NE KADAR OLDU?

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Japonya'da oynanan İtalya maçında 9'u 5 geçe mola alıp saygı duruşunda duralı

17 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

MEKAN:

Yabancı bir memleket. Cin fikirli arkadaşımla gecenin bir yarısı taksiye biniyoruz.

Aramızda ana dilimiz olan Türkçe konuşurken, taksi şoförünün mutemadiyen dönüp dönüp bize baktığı dikkatimizi çekiyor.

Cin fikirli arkadaş soföre: Aahem...

Türk müsünüz acaba?

Şoför: Evet nerden anladınız?

Arkadaş: Bakıyodunuz habire ordan anladık...

Şoför: Heh bende size sorcaktım ama hiç Türk'e benzemediğiniz için... Soramıyordum bi türlü...!!

Düşünce balonu:

Biz de zaten aramızda akıcı Türkçe konuşma pratiği yapıyorduk.