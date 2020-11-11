İş görüşmeleri

İŞ görüşmelerinde bizi güldüren bazı diyaloglar olur.

Zaten stresliyizdir, bazen dil sürçer bazen saçmalarız. Eee işveren ya da insan kaynakları da biraz bizi germiyor mu?

İnsan biraz O Ses Türkiye'nin jüri üyesi gibi olur değil mi?

NEDEN bizimle çalışmak istiyorsunuz?

-Evime yakın olduğunuz için.

(İşe alınmadı.)

MÜLAKATTAN çıkan bir önceki aday kapıyı kapatırken kapının kolu düşmüştür.

Sonraki aday girer ve:

-Arkadaşı kesin işe aldınız sanırım.

İşveren: Neden?

-Arkadaş tuttuğunu koparıyor da ehehe...

İşveren: - ?

GERÇEKTİR ve espritüel arkadaş işe girememesinde etkili olduğuna inanır.

-Gözlerinizi kapatıp 10 parmak klavye kullanabilir misiniz?

- Neden öyle bişey yapayım ki?

ŞİRKETİMİZDE nasıl bir pozisyonda çalışmak istersiniz?

- Yatay pozisyonda.

BİR şirket muhasebeci alacaktır. Adaylar tek tek mülakata çağrılır.

Soran: İki kere iki kaç eder?

Aday: 4.

Soran: Peki biz sizi sonra ararız.

Kimse olaydan bi halt anlamaz.

Millet girer çıkar, girer çıkar, sonunda elemanın biri girer içeri.

Soran: İki kere iki kaç eder ?

Aday: (Kalem kağıt çıkarır cebinden ve bişeyler yazmaya hazırlanır şekilde) Siz kaç etmesini istiyorsunuz?

Eleman işe alınır...

NASIL bir kişiliğiniz var?

Ciddi biri misinizdir?

-Tam aksi. Çok şakacıyımdır.

-Şirketimize ne katacaksınız?

-Birbirine katıcam bu şirketi. Eki eki.

-Pardon anlamadım.

-Şakacıyım demiştim ya hani.

Şaka şaka.

HMM yaklaşık bir yıl önce mezun olmuşsunuz. Peki bu süreçte kendinizi geliştirmek için ne gibi çalışmalar yaptınız?

-İş aradım.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1 milyon 200 bin sivrisinek ayrı ayrı insanı soktuğunda ortalama bir insanın kanını tamamen tüketebilir.

TESPİTLİ YORUM

Ne kadar çok param olursa olsun sinyal sesinden sonra mesaj bırakmaya cesaret edemiyorum.

NE KADAR OLDU?

Ece Erken'in, Show TV'deki programına katılan şarkıcı Kader'i 'Kahpe Kader' şarkısıyla anons edeli.

14 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

A kişisi, yurt dışına gitmiştir ve dönüşte eş dost için birkaç yelpaze getirmiştir.

Kocasıyla arasında geçen diyalog:

Kadın: Ooh bunlardan 5-6 tane aldım insanlara hediye ederim diye, ister misin sana da vereyim mi?

Erkek: Ya bırak n'apıcam ben yelpazeyi...

Kadın:

Bak ne güzel yellenirsin işte.

Erkek: Ben başka türlü yelleniyorum...