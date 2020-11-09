Erkeklerin arkadaş grubu

Araştırmacı: BU arkadaş ne bulursa okur, muhabbetin ortasında duyduğu her şeyi en azından telefonunu çıkarıp aratmak, bir huy olmuştur onun için.

Baba: "ÖYLE olmaz", "Bir saniye bana bırakır mısın?" ve daha nicelerini duyduğumuz, mangallarda asla bir köşeye oturtamadığımız arkadaşımız.

Oyun delisi: OYUNLAR hakkında az biraz bilen bir insan varsa onu kilitleyiveren, oyunlar hakkında devasa bilgi birikimine sahip olup diğer konular hakkında konuşmayı çok da tercih etmeyen tipimiz.

Sessiz: BUNLARI istisnasız herkes böyle tanır. Biz bize olduğumuzda içinden çıkan canavarı bir biz biliriz ama...

Organize eden: "HADI ne zaman buluşuyoruz"dan tutun da kaçta ve nerede olacağına, etkinliğin tipine kadar her şeyi tasarlayıp bizi büyük yükten kurtaran biricik dostlarımız.

Buzdolabı: ORTAMDA grup dışından herhangi biri varsa soğukluğuyla ona eziyet eden arkadaş var ya ondan bahsediyoruz.

Kilo almayan: DÜNYAYI yese de, ki yediğine şahit olunur, bir türlü kilo almayıp ortamın irilerinin canını çok feci sıkan arkadaş.

Sürekli sinekkaydı tıraşla gezen: TIRAŞ olduğu günün akşamı bir daha olmaya elverişli bir sakal uzama hızına sahiptirler. Tıraş olmak hayatlarının her anındadır; olmuşken de sinekkaydı olsun.

İlk yardım uzmanı:

BAŞA ne gelirse gelsin, grupta ilk aranacak birisi gözünde canlanıyordur. Hah, işte o çoğunuz için aynı kişi.

Harbi: DEDIĞI dedik, sözüne sorgusuz itimat edilen, adam gibi adamdır.

Kaybolan: BELIRLI periyotlar halinde görünüp sonra yine belli bir süre kaybolan, arkadaşlığını insanlarla böyle devam ettiren tip. Onunla en yakın arkadaş olmak en zoru. Ekibin hakkında en çok konuşulan kişisi.

Şaka makinesi: BÜTÜN işi gücü şaka ve espri düşünmek olan, ortamın olmazsa olmazı, şaka makineleri. Başka bir ekibin şaka makinesiyle yan yana getirilmemeleri tavsiye olunur. Aynı ortamda şaka yapan başka biri olduğunda hayat onlara çok zordur çünkü.

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LÜZUMSUZ BİLGİLER

Eğer ananası ağzınızda uzun süre tutarsanız, o sizi yemeye başlar.

Ananasın içindeki proteinler eti eritebilecek kadar kuvvetlidir.

TESPİTLİ YORUM

100 kişiye "Eski sevgililerinizi özlediniz mi?' diye sorduk.

50 yeni küfür, 20 hayvan ismi duyduk.

NE KADAR OLDU?

Minik ülke Andorra 1. Dünya Savaşı'nda taraf olmak adına 12 kişilik ordusuyla Almanya'ya savaş açalı

106 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

İŞİ sebebiyle dünyanın birçok ülkesini görmekte olan kuzenin getirdiği çekirdek kahve, 40 senelik bir kahve değirmeninde çekilmektedir.

Bir yandan da bu değirmenin çocukluktaki yeri düşünülmekte ve odayı saran kahve kokusuyla mest olunmaktadır.

Derken ben "Anne, kuzen bu kahveyi nereden getirmişti ya?" diye sordum.

Annem:

Thğoovilya'dan!

Ben:

Ha Etiyopya.

Anne: Kimseye anlatma bak.

Aynı dili mi konuşuyoruz anlamadım.

O garip sesten Etiyopya'yı nasıl çıkardım onu hiç anlamadım.