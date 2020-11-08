Türk usulü delikanlı erkeğin yeni trendi

BABET çorapla giyilmiş ayakkabı ve dar kesim pantolonun arasından gözüken kapkalın, bol kıllı ayak bileklerinin gözükmesi esas alınır.

DAR kesim gömleğin üzerine yine dar kesim bir yelek, Muhteşem Yüzyıl usulü bir hipster sakalı ilaveleri ile delikanlı plus paketine geçiş yapılabilmektedir.

"KARDEŞİM", "adamsın" gibi sözcüklerle desteklenen moda. Şirokko da varsa tadından yenmez.

ANADOLU'NUN kültürel çeşitliliğinin vücut bulmuş halidir. Bu adamlar sen ben gibi değil.

ADAM Batı modernizmini ve Anadolu kültürünü harmanlamıs, sosyal mesaj gibi geziyor.

ŞARK ve garp arasında sıkışıp kültür karmaşası yaşayan muhafazakar-milliyetçi Türk gençlerinin yeni modası.

BIR yandan modaya uygun giyinmek istiyorlar ama diğer yandan da kültürlerinden gelen ataerkil tavrı yitirmemek istiyorlar. Bunun sonucunda da ortaya böyle absürt bir tarz çıkıyor.

NARGİLE ve herkesin tanındığı nargileci eklenince, adamın dibi konfigürasyonuna geçen formattır.

OLMAZSA olmazı da 'karşi'dir. Kesinlikle okey, batak, tavla gibi her atraksiyona koşagelen ama ciddi mevzu olunca ortalıktan kaybolan karşi.

HAYAT felsefesi olarak benimsedikleri 'Sıkıntı yok' mottosu ile de kendi türleri arasında rahatlıkla iletişim kurabilen yeni nesil 'erkek' modası.

BU modaya uyanın galerici ve nargile kafe işletmeci tanıdığı olma ihtimali yüzde 90 falandır. Bir başka özellikleri Passat meraklısı olmalarıdır.

GENELLİKLE ses tonları stabildir. Mesela 'Kardeşim' sözünü hep aynı tonda söylerler. Karadeniz müziklerinden hoşlananı da boldur. İyi tespihten anlarlar.

Günde minimum 12 bardak çay içebilirler.

eksiseyler.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir kadın yılda ortalama olarak 125 tane tel toka kaybeder.

TESPİTLİ YORUM

Bir saat önce bayılarak aldığı ayakkabıyı evde giyip beğenmeyen bir kadın için "Benden vazgeçemez" diyosun ya.

Ölüyorum gülmekten.

NE KADAR OLDU?

Tamer Karadağlı, "En tahammül edemediğiniz şey nedir?" sorusuna "Parmak arası terlik" cevabını vereli 12 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

BAKKALA gidilir.

-Margarin var mı?

-Sana mı?

-Evet bana.

-Hayır yani, Sana mı, Bizim mi ya da başka bişey mi?

- Bizim yağ olsun.

-Bizim yağımız yok.

-Sizde yağ yok mu?

-Bizde yağ var da Bizim yağ yok.

-Sana yağı o zaman, ne kadar?

-Sana 95 kuruş olur.

-Baa mı?

-Hee saa.



FIKRA

SENATÖRLERDEN birinin ölmesiyle başka bir adam onun süresini doldurmak üzere seçilmişti.

Adam karısına telefon ederek, bu haberi vermek istedi:

Bir senatör karısı olmak ister miydin? diye sordu.

Karısı biraz düşündü sonra sordu:

Hangisinin?