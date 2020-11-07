Garip alışveriş insanları
DİĞER insanların mağaza görevlisi sanıp sürekli soru sorduğu tip.
BAŞKA yer yokmuş gibi mağaza kabininde fotoğraf çekinen tip.
REYONLARDA bin tane ürün dururken kabinlerde diğerlerinin denediği ürünlere bakan tip.
KABİN sırasından şikayet edip tek seferde 10 ürün deneyen tip. Nasıl boş kalsın bu şekilde o kabin?
MAĞAZANIN kapanmasına yakın gelip kasa kapandı diyince olsun ben zaten bakıyorum, yarın alıcam diyen tip.
ÜRÜNÜN yanında askıyı da isteyip kasiyeri çıldırtan tip.
ANNESİYLE alışverişe gelip hiçbir şeyi beğendiremeyince kavga ede ede çıkan tip.
SEVGİLİSİYLE alışverişe gidip kız bi' dünya şey alırken çorap alıp çıkan erkek tipi.
HİÇBİR zaman istediği ürünün bedeninin olmayan ve "Hangi şubede var acaba bakabilir miyiz?" diye darlayan tip.
AŞIRI hevesle vitrin mankeninin üstündekini isteyip üzerine giyince beğenmeyen tip.
TEZGAHTAR ilgilenince rahatsız olan ilgilenmeyince şikayet eden tip.
PEŞİN versek, fiş almasak diyerek indirim isteyen tip.
PANTOLON paçasını bedavaya yaptırmak isteyen bedavacı hatta ölücü tip.
FİŞSİZ değişim isteyip doğal olarak yapılmayınca kavga çıkaran tip.
NE satın alırsa alsın fazla poşet almak isteyen tip. N'apacaksın acaba o poşetleri ya?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kuzey Kore'de yaşayan kadınların 25, erkeklerin ise 27 yaşının altında evlenmeleri yasak. Bu yasak öyle sözlü bir kural da değil. Kanunen yasaklanmış.
Bunun nedeni ise Kuzey Kore vatandaşlarının evlenmeden önce askerliklerini ve devlete karşı görevlerini tamamlamalarının istenmesi.
TESPİTLİ YORUM
Bugün veterinerde gördüğüm harika yazı: Google'dan teşhis koyan hasta yakınları ikinci görüş için bize değil Yahoo'ya danışabilir.
NE KADAR OLDU?
Mahmut Tuncer, 'Mahmut Tuncer öldü' haberlerine isyan etti. "Üç ayda bir beni öldürüyorlar.
Ablam bu haberleri görünce hastanelik olmuş. Şimdi onun yanına gideceğim" diyeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ADAMCAĞIZ suya düşmüş çırpınıyor ve imdat istiyordu. Yoldan geçen biri sordu:
- Niye bu kadar bağırıp çağırıyorsun?
- Yüzme bilmiyorum da ondan!
- Allah iyiliğini versin!
Ben de yüzme bilmiyorum ama senin gibi bağırıyor muyum?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Meraklı komşu 06 Kasım 2020, Cuma BU gruba giren insan çeşidi genelde gününün dörtte üçünü cam kenarında geçirip, gelene geçene bakıp, kendi kendine...
- Allessandra Lolita Oswaldo 05 Kasım 2020, Perşembe EN çok kullanılanı alo 'dur.' 'Alo' sözcüğü gerçekte bir sevgilinin kısaltılmış adıdır. Sevgilinin tam adı Allessandra...
- Gününüzü zehir eden şeyler 04 Kasım 2020, Çarşamba Tam kahveni alırsın ve kapalı sandığın o kapak aslında tam oturmamıştır. Giden kahvenin arkasından ağlarsın. ...
- Ev kadınları ne yapar 03 Kasım 2020, Salı ADAM akşamleyin iş çıkışı eve geldiğinde evin bahçesinin karmakarışık olduğunu görmüş. Üç çocuk da bahçede çamurlar...
- Türk hastaların ortak özellikleri 02 Kasım 2020, Pazartesi Birçok kez tanık olduğum bir muhabbettir. Hastalığıyla övünen tek millet olabiliriz. Genellikle bizim hastalıklarımızda...