Meraklı komşu
Hatta bununla da sınırlı kalmaz hafızalarına kaydederler olanı biteni ve asla unutmazlar (Bu nedenle mahallede ya da apartmanda kameraya ihtiyaç yoktur). Komşularının çocukları gençler en çok bu kadından çekinirler, çünkü görmekle, takiple kalmaz aynı zamanda her yerde, herkese, her gördüklerini kendi zihniyetince yorumlayarak anlatabilirler.
Bu cins insanlar tehlikeli ve can sıkıcı olabilirler.
Hatta insan yaşamında tehlike unsurlarının ilk onun içinde olabilirler. Apartman kapısı açıldığında muhakkak ev kapısını açan teyzedir. Bir de giriş katta oturur muhakkak, senin evine gireni çıkanı senden iyi bilir.
O varken dairenizde, apartmanızda hatta sokağınızda güvenlikle ilgili bir tereddütünüzün olmayacağını bilirsiniz.
Başınızı yastığa rahatça koyabilir ve huzur içerisinde tatilinize gidebilirsiniz. Son teknoloji ile donatılan güvenlik donanımları da ne oluyor ki onun yanında. "Eşinizi sadece ilk gün gördük, sonra göremedik, nerede, başka şehirde mi çalışıyor?" gibi sorular sorup, aklınca yem atıp bekar olup olmadığınızı sorgular. "İyi akşamlar"a "Nereye?" sorusuyla cevap veren, sahiplenme olayının dibine vurmuş insandır.
Kapının üzerindeki ufak "Kimmiş o" deliğini teleskop niyetinde kullanır.
Karşı dairesinde oturuyorsanız sizin evin içini bile sizin kapıdaki deliğe denk getirip gözetleyebilir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tacikistan'ın batısında birleşik kaşlar kadınlar ve erkekler için bir çekicilik simgesidir.
TESPİTLİ YORUM
Sigara paketlerinin üstünde çürümüş ciğer resmi var da cips paketlerinin üstünde büyümüş popo resmi niye yok?
NE KADAR OLDU?
İstanbul Eminönü'nde bir televizyon muhabirinin "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna "Metrobüs almak" diye cevaplayalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Direksiyon dersi verdiğim sevgilime;
"Hayatım sürekli ikinci viteste gidilmez, al şunu üçüncü vitese. Farzet kalp krizi geçiriyorum, böyle mi hastaneye yetiştireceksin beni?" diyorum. "O zaman dur birinci vitese alayım" diyor.
Evlilik kararımı bir kere daha gözden geçirmem gerek sanırım...
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