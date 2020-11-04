Gününüzü zehir eden şeyler
Dümdüz yürürken bir anda serçe parmağını masaya çarparsın, dirseğini kapıya çarparsın, kafanı geriye atmak isterken duvara çarparsın...Bağırsan çağırsan ne çare!
Odaya girip ne yapacağını unutursun, buzdolabın kapağını açıp ne alacağını unutursun. Üzerinden saatler geçtikten sonra artık iş işten geçince aklına gelir...
Yeni yıkanmış tertemiz bir çorap giydin. Dünyanın en mutlu insanısın, ta ki banyodaki o ıslak zemine basıp çorabının tekini ıslatana kadar...
Dünyanın en güzel rüyasını görüyorsun, aşırı mutlusun. En güzel yerinde, her şeyin mutlu sona bağlanacağı yerde uyanıyor ya da uyandırılıyorsun...
Sonrası çığlık kıyamet.
Evden aceleyle çıktığın için rahatsız bir iç çamaşırı giydiğini fark etmemen sonucu gününün cehenneme dönmesi...
Yemek yerken yanlışlıkla yanaklarının içini ısırman.
Paramparçayım şu an...
Telefonunu evde unutman ve apartmanda asansör olmaması...
Hazırlanmak için yeterli zamanının olmaması ve biraz rahatsız olduğun bir kıyafetin içinde dolaşmak zorunda kalmak...Sıkıntı bastı içimi!
Ansızın gelen bir 'Konuşmamız lazım' mesajı.
Arkada 'adımla seslendi, nasıl kalbime indi, nasıl üzgünüm' çalıyor.
Bir konuda çok fazla heyecanlı ve mutlu olman, insanlara anlattığında ise aynı tepkiyi görememen ve hayal kırıklığına uğraman. Birine bir şey anlatırken sekiz kere düşünürsün artık...
Sıradaki acı tüm İç Anadolulular'a geliyor: Evden çıkarken havanın soğuk ve yağışlı olması, ona göre giyinmen ve öğleden sonra havanın günlük güneşlik olması... onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
100 yaşına kadar yaşayan insanların çoğu Eylül ve Kasım ayında doğmuştur.
TESPİTLİ YORUM
Burdan karnımı içime çektiğimde küçülen göbeğime sesleniyorum.
Madem içeride yer var, ne diye dışarı taşıyon?
NE KADAR OLDU?
Cüneyt Arkın bir söyleşide "Bugüne kadar İstanbul'un neredeyse 5'te yarısını gezmişimdir" diyeli 13 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Geçenlerde annemle televizyonda film izliyoruz.
Şu meşhur saç tokasıyla kilit açma sahnesi.
"Senelerdir denerim, bir türlü beceremedim şu tokayla kilit açmayı" dedim.
Annem "Ben çook açtım" deyip yüzüme doğru sırıttı.
Herhalde gençliğindedir diye düşünürken birkaç saat sonra jeton düştü. Kilidini kapalı bırakıp açık bulduğum günlüklerim...
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