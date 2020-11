Ev kadınları ne yapar

ADAM akşamleyin iş çıkışı eve geldiğinde evin bahçesinin karmakarışık olduğunu görmüş. Üç çocuk da bahçede çamurlar içinde oynuyormuş. Boş yemek kutuları ve içecekler etrafa saçılmış. Karısının arabası garaj kapısının önünde; bir kapısı açık ve yamuk halde park eder durumdaymış.

Evin içine girdiğinde durum daha vahim şekle dönüşmüş.

Girişteki halının bir kenarı kıvrılmış, havaya kalkmış ve abajur sehpanın üzerine devrilmiş. Salondaki televizyonun sesi sonuna kadar açık halde çizgi film kanalındaymış.

Televizyonun üzerine bırakılan yarısı içilmiş meyve suyu ha döküldü ha dökülecek vaziyetteymiş.

Oturma odasında yerler oyuncaklar ve çocuk elbiseleriyle kaplıymış.

Mutfağa girdiğinde lavabonun sabah kahvaltısı bulaşıklarıyla dolu olduğunu görmüş. Ayrıca kırılmış bir bardağın parçaları masanın altında duruyormuş.

Üst rafa yöneldiğinde merdivenlerdeki elbiseleri fark etmiş. Telaşla karısının başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini ya da hastalandığını düşünerek koşmaya başlamış.

Misafir odasına girdiğinde karısını uzanmış halde kitap okurken bulmuş. Karısı kocasını görünce okuduğu kitaptan başını kaldırmış, hafifçe gülümsemiş ve gününün nasıl geçtiğini sormuş.

Adam cevaplamış:

- Her zaman ki gibi!

Ardından şaşkınlıkla sormuş:

- Ne oldu bugün böyle?

Karısı gülümseyerek; "Sen her gün eve geldiğinde 'Bütün gün ne yaptın ki?' demez miydin?

- Evet...

- Güzel... Bugün her gün yaptıklarımı yapmadım...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Taze biçilmiş çim kokusu aslında çimin tehlike anında salgıladığı kimyasallardan kaynaklanır.

TESPİTLİ YORUM

Mesela 19. kanalı açmak istiyorsam; 1 ve 9 uzak diye 22. kanalı açıp 3 kere geri tuşuna basıyorum. Bütün hayat stratejim bu.

NE KADAR OLDU?

Albümlerinde genelde mevcut şarkılarla idare eden Safiye Soyman,'Bir de Benden Dinleyin' ve 'Yine Benden Dinleyin' albümlerinin ardından finali, 'Herkes Dinlesin'le koyalı

12 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Bir mafya babasının evli bir kadınla ilişkisi varmış.

Kadının evine giderken adamlarına demiş ki:

- Ben içeriye girdikten sonra hemen büyük bir bez ayarlayın ve pencerenin altında açın...

Kadının kocası gelirse pencereden atlayacağım...

Adamları patronlarını bu isteğini hemen yerine getireceklerini söylemişler. Mafya babası kadının evine girmiş, tam soyunmuşken kapı çalmış ve bizimki kendini camdan atmış. Kadın gidip kapıyı açmış, karşısında patronun adamlarından biri... Adam patronunun dediğini yapamamanın verdiği utançla şöyle diyor :

-Patrona söyler misiniz hala bez bulamadık.