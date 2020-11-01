Gülüş şekline göre karakter analizi
EHÜEHÜEHÜ: ESPRİ yaptı balkabağı gülüşüdür.
Herkesin yapamayacağı için yapımı zordur...
İNNNİHOHHAHA: SİNSİ olan bu gülüş literatüre Bizans kahkahası diye geçmiştir.
Bir sonraki replik: "Oyna Türk kızı" olacaktır...
HOHOHOHO: GÜLEN kişinin şişman olduğunu belirtir, samimidir...
KEH KEH: ADİLİK belirtisidir, bir halt yaptığını sanır.
Eskiler "Bıyık altı" der...
HAHAHAAY: KADINLARA hastır, kocanın zengin olduğunu gösterir...
HOBAREY: GÜLÜŞTEN öte bir sevinç gösterisidir. En kötü yanı sizi de ortak etmek isteyecektir...
KİKİKİKİKİKİKİKİ: GENELDE başın yukarı aşağı sallanmasıyla desteklenen bu gülüşten zarar gelmez...
HAAAH-HAH-HAHHAH: KENDİNİ yineleyen bu gülüş tarzı daha çok yan masaların duyması için yapılır...
HHIH: AĞIZ kapalıyken burundan tek nefes verilerek yapılır, kasan tiplere hastır.
Nette yazı okurken en çok tercih edilen türdür...
ZUAHAHAHAHA: KAHKAHANIN desibel sınırlarını zorlayan bir çeşididir. Genelde alt komşu elindeki süpürge sopasıyla tavana vurur, biraz dizginlersiniz kendinizi...
MUHAHAHAAUAHAH: TÜREVLERİNE rastlamak mümkündür.
EUHE: ÖHÜ ehe şeklinde ses tellerinden geçer. Genelde pek de komik olmayan esprilere ayıp olmasın diye verilen yanıt/ gülme efektidir.
POHUAHAHAHA: GEBERDİM manasında...
NİHOHAHAHA: BEN bi pisliğim, çok adiyim manasında.
EHİ EHİ: KILLIK düzeyinde sempatikliğim var...
MUAHHAHA: KABAYIM, danayım, bi de üstüne ayıyım manasında.
ISISISIS: KÖTÜÜÜ, yılanım, fenayım manasında.
KIKIKIKIKI: MARŞ basmıyor birader gülüşü.
HİİİİİİHİİİİ: HER an karşımdaki benim kalp krizi geçirdiğimi sansın gülüşü...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir keresinde New York metrosunda yapılan deneyde "Afedersiniz, yerinize oturabilir miyim?" denilen kişilerden yüzde 56'sı yerini vermiştir.
TESPİTLİ YORUM
Sabah uykumu alamayınca, yatağımın başında tarlası yanmış köylü gibi oturuyorum.
AlkışlıYorum
BEŞİNCİ sınıfa geçti oğluşum.
Takdir almış.
Telefonda müjdeyi veriyor ve hemen ekliyor: Karne hediyesi ne alayım diye düşünme anne. Ben iki çekirdekli, çok kilobaytlı dizüstü istiyorum.
"Peki" diyorum "Çekirdek alacağım sana, hem de taneyle değil, kiloyla!
Otur dizüstü, balkonda çitle çitle bak etrafına."
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