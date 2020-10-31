Öyle bir anda sorarlar ki, erkeklerimiz beklenmedik bir an olduğu için ışık gören tavşan gibi kalakalır.
Sonrasında eğer tavşan gibi kaldıysa zıplayarak uzaklaşması gerekir.
"Nereye gidiyor?" denmeye başlıyorsa belirsizliğin artık özerk bir devlet olduğu durumdur ki belirsizlik iyi değildir. Kısa sürede cevaplanıp durumu yeni yerlere yönlendirmek lazım.
- BU ilişki nereye gidiyor Necdet?
- GOLE gidiyor Necla.
- İĞRENÇSİN Necdet bişi soruyoruz burda.
- OFSAYTI görmedi yine hakem.
- BEN gidiyorum Necdet.
- SEN diil sağ açık gidecek be hocam, koş koş.
- ALLAH belanı versin Necdet.
- BU takımı tuttuğum için ne belam varsa versin.
- BU ilişki nereye gidiyor Necdet?
- 4. Levent'e.
- NE diyon ya?
- E metrodayız 4. Levent'te inmeyecek miyiz?
***
- BU ilişki nereye gidiyor Necdet?
- SONUNU düşenen kahraman olmaz Selma.
- NE diyon manyak.
***- BU ilişki nereye gidiyor Necdet?
Oysa demezler mi adama, yolsa şayet bu ilişki, -ki o vakit her şeyin sonu olduğu gibi bu yolun da sonu oluryani sen bana aslında "Bitiş çizgisine ne kadar kaldı?" diye soruyorsun. Gerçi bunları dedikten sonra size sevgiliniz, "Sen geç, ben hunini getiriyorum" deyip, "Tamam anladım, bu ilişki poh yoluna gidiyor" derse akabinde de kendi giderse, ben karışmam...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Beyonce, bir keresinde Kaddafi'nin bir partisi için tutulmuştu.
Karşılığında çok tepki çekince Clinton Derneği'ne bir milyon dolar bağışladı.
TESPİTLİ YORUM
Otobüsün içi hareket halinde 30 derece, durakta kapılar açılınca -10 derece.
Yanımda oturan amca çatladı, koli bandıyla tutturduk.
NE KADAR OLDU?
Rize'de elektrik direğine yaslanıp ayakkabısına kaçan taşı ayağını silkeleyerek çıkarmaya çalışan bir kişi, elektrik çarptığını sanan yardımsever bir vatandaş tarafından kafasına kürek, kalas vb. vurularak yanlışlıkla öldüreli 29 YIL OLDU
AlkışlıYorum
MİNİBÜSÜN ani fren yapması ile düşmek üzere olan gencin kolunu tuttum refleksle. Hayat kurtarmış edasıyla süzülürken, çocuğun; "Abla düşseydim bu kadar canım acımazdı. Tırnakların etime geçti resmen" deyip acı gülümsemesiyle kendime geldim.
İyilik yaramıyor kardeşim bu milllete.
Bıraksaydım da düşseydin keşke!