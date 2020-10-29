Tanıdığın üstüne araba sürmek
Karşısında ki insana, ne kadar özlediğini kelimelerle anlatamayacak kadar yoğun duygular taşıyan insanların tarzıdır. Bir selam verme şekli olarak arkadan sessizce yaklaşıp, birden omuzlarınızı tutup "böh" diyen insanlar kadar özlem dolu değillerdir yine de.
Yaklaşırken debriyaja basıp gazı bir iki kere köklemek de bonus olarak yapılır.
Bilhassa geleneksel ya da işte kenar mahallerde yaşayıp altında Doğan slx veya tüplü Şahin olan bir takım şakacı delikanlılardır bunlar. Yolda arkadaşlarını gördüler mi hemen arabayı onun üzerine sürüp tampon değdirirler.
Pantolonun tozunu alırlar.
Bir alternatifi, tanıdığı görünce arkasından usulca yaklaşmak ve havalı kornayı öttürmektir. Bu şekilde sevgili tanıdığımızın aklı alınabilir, kendisi yere düşürtülebilir, hatta yine bizzat kendisinden dayak bile yiyebiliriz.
Kimisi hoşlandığı kıza da yapar yolda görürse, "Vıınn heheheheh" demeyi de ihmal etmez.
Bir çeşit varoluş gayesidir.
Bir mizah biçimidir.
İnsanların kendini ifade etme yolu. Bir ekoldür.
Bir o kadar da tehlikelidir.
Çünkü hareketi yapan kontrolü kaybedip kaza yapabilir. Selam verilen kişi korkup bir yere atlayarak/ düşerek zarar görebilir.
Bunları dikkate alırsak yapılmaması ama başımıza gelmişse hafif bir gülümseme ile (sevildiğimizi bilerek) karşılık verilmesi gereklidir.
Valla bana yaparsa bir selam alma şekli olarak da kaputunun üstüne çıkıp cama yapışıp, "Aleykümselam hemşerim" diyeceğim.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Elvis Presley'in menajeri, Elvis'ten nefret edenlerden de para kazanmak amacıyla 'Elvis Presley'den nefret ediyorum' yazılı rozetler üretti.
TESPİTLİ YORUM
Beş tip korku vardır:
1-Kaza.
2-Panik.
3-Anneden gelen 15 cevapsız arama.
4-İki kere yanlış girilen şifre.
5-Konuşmamız lazım.
NE KADAR OLDU?
Endonezya'nın Batı Jakarta bölgesindeki bir kasaba olan Palmerah polisi, yaptığı operasyonlarda 3.3 ton marijuana (esrar) ele geçirdi.
Ele geçirilen esrarı imha etmek isteyen polis, kasabanın kırsal bölgesinde bu esrarı ateşe verdi. Rüzgar yüzünden kasabaya savrulan esrarın dumanları yüzünden kasabalılar kafayı bulalı 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"MANKEN gibiyim değil mi hayatım?" dedi.
"Senden olsa olsa büyük beden mankeni olur" diye cevap verdim. O günden beri benimle konuşmuyor.
Şu kadınlar şakadan hiç anlamıyor yahu!
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