Erkeklerin bitmeyen askerliği
Erkeklerin hiçbir zaman bitmeyecek her anlatışında bir kez daha yaşayacağı anılardır. Kadınlar, erkeklerin bu anılarından nefret eder.
Ama unutmamak gerekir ki kadınların da doğum anıları askerlik anılarını aratmaz.
Hadi biz abartmayalım yarısı yalandır. Allanır, pullanır, süslenir anlatılır.
Erkek çocukların babalarının anlattıklarında sıkıldığı ama gün gelir kendisi gidince babasına hak verdiği anılar silsilesidir.
- Ben askerde iken bir gün...
- Baba şimdiye kadar bin 300 gün etti askerlik 15 ay değil mi?
- Dinle lan eşek sıpası yarın bir gün işine yarar.
Öyle bi anı turudur ki bu, içinde hiçbir enteresan olay olmayan bi saatlik yedek subaylık sınavının üç saat anlatılması mümkündür, caizdir.
Futbol geyikleriyle birlikte bayanların dinlemekten hiç hazzetmedikleri anı kategorisine girer bunlar.
Israrla konuyu askerliğe getirmeye çalışır hemcinslerim.
Aynı takımı tutmazlar, biri balık tutmayı sever diğeri balıktan nefret eder.
Derken ortak özellik ortaya çıkar.
- Hocam siz nerede askerlik yaptınız?
- Ankara Mamak.
- Ya askerlik demişken...
İşte bu muhabbet kadınları bir an olsun nefes aldırırken bilmedikleri bir şeyleri var bu muhabbet bitmez. Her buluştuklarında askerlik konuşulur ve sonuç bir kadının isyanı ile biraz olsun duraksanır.
- Ya bıktık askerlik anılarınızdan başka bir şey konuşmaz mısınız?
İki erkek belli bir süre sessizlikten sonra tekrar konu askerliğe gelir. İşte askerlik konusu açıldı mı pimi çekilmiş bir bombaya döner.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kediler ton balığına bağımlı hale gelip başka hiçbir şey yememeye başlayabilir.
TESPİTLİ YORUM
Madem ışık sesten daha hızlı, nasıl oluyor da öndeki aracın şoförü yeşil yandığını arkadaki arabanın korna sesinden sonra görüyor:)
NE KADAR OLDU?
Kocaeli'de geçen hafta yerel bir televizyon kanalındaki programa 'örnek genç' olarak konuk edilen kişi ile arkadaşı uyuşturucu satarken yakalanalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
OĞLUMUN uyuduğu sırada çok yakından gelen gürültüsüne karşılık balkona fırladım. Hemen karşımda dönüp duran askeriyeye ait helikoptere, beni gördüklerinden emin olduktan sonra parmağımla "sus" işareti yapıp kucağımda bebek sallar gibi hareketler yaparak zıplayıp durdum.
Uzaklaşırken çok güldüler ama gururluyum...
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