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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 26 Ekim 2020, Pazartesi

Yaprak sevgisi

WIKIPEDIA'YA göre bitkilerde fotosentez, transpirasyon ve solunumun gerçekleştiği temel organlardır. Gövde ve yan dalların üzerindeki boğumlardan çıkan ve büyümesi sınırlı olan yapılardır. Genel olarak yaprak geniş, yassı ve yeşildir. Sonbaharda dökülüp sararır.
Fakat bizim Türk insanı için yaprak daha fazlası demek. Misal yaprak gördük mü affetmiyoruz hemen içini doldurup yiyoruz. Asma, lahana, kabak vs. Dünyanın en lezzetli yiyeceklerinden birini üretmişiz. Böyle sıkı sıkı sarılmış dağılmayanından taze taze zeytinyağlısı ya da yoğurtlu olmak suretiyle kıymalısı pek güzel olan sarmalar yeme de yanında ye dedirtendir.
Elimize ağaç yaprağı geçti mi hemen yumruğumuzu sıkıp yaprağı üzerine koyup patlatıyoruz. Değişik bir zevk verir ama neye hizmet ettiği belli değildir.
Bir başka bitki olan gül yaprağını ıslatıp burnumuza horoz ibiği yapıyoruz.
Hatta gül yapraklarını yiyoruz bile. Bir de çiçek yapraklarını eskiden kitap aralarına da koyarlardı. Fakat bu kitap okuma sayısının azalmasından çok az bir seviyeye inmiş bulunuyor.
Papatya yapraklarından fal bakıp seviyor sevmiyor yapıyoruz. 'Elinde bi çiçek seviicek sevmiicek, ulan eşşolueşşşek çiçek bunu nerden bilecek' diye de bir karşılığı vardı papatya falı bakanlara söylenebilecek.
Türk insanının yaprak sevgisinin en güzel örneklerinden biri de Reşat Nuri Güntekin'in diziye uyarlayıp 5 sezon boyunca Ali Rıza Bey'in en son her şeyden haberdar olduğu TV dizisi Yaprak Dökümü eseri.
Liste daha uzar gider.
Kıssadan hisse biz yaprak gördük mü dayanamıyoruz arkadaş.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Japonya'da genelde anaokul öğrencileri, öğle yemeklerini kendileri yapıp yiyorlar...
"Benim çocuğun özgüveni neden eksik acaba?" deyip;
"Aman yere döker, aman kendi yerse aç kalır" diyen sevgili annelerimize gelsin...

TESPİTLİ YORUM
Abisi olan kızların çoğunlukla güzel olması evrenin bize "Cesaretin var mı aşka, çarpıyor abim bir başka" deme şeklidir...

NE KADAR OLDU?
Burnuna estetik yaptıran Ajda Pekkan, operasyonunun nedenini "Gözlük kullanmasına bağlı olarak gelişen çökme sonucu nefes alma zorluğu" olarak açıkladığı sırada gözlük takmayı ihmal etmeyeli 35 YIL OLDU

AlkışlıYorum
İLKOKUL birinci sınıfa giden oğlum Facebook'a üye olmak istiyor. Böylece anaokulundaki arkadaşlarını bulabilir ve onlarla eski günlerden konuşabilirlermiş.

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