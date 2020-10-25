Özgeçmemiş
Şu an benimle ilgilenmediğinizin farkındayım, çünkü ben yeni bir mezunum. Tarsus Amerikan Lisesi ve Koç Üni. Ekonomi Bölümü mezunuyum, İngilizcem çok iyi ama yakında unutacağım (7 sene Tarsus Amerikan+4 sene Koç İngilizce) Bilgisayarla aram çok iyi. FIFA ve PES'in kralıyım.
(Daha iyi olduğunu iddia eden genel müdürünüz falan varsa kapışalım!) Counter Strike'ta bir numarayım. Bunun yanında önemsiz de olsa Word, Excel, hepsini biliyorum. Siz "Ofis programları" diyorsunuz.
Sizi hiç ilgilendirmediğini biliyorum ama Flash 5.0, Frontpage 2000 gibi programlan da biliyorum. Biraz da HTML ve Java... Boş zamanlarımda sinemaya giderim, müzik dinlerim falan filan da bundan size ne ki?
İnanmıyorsanız söyleyeyim: En son Driven filmine gittim. Biliyorum hâlâ inanmıyorsunuz, bu yüzden film hakkında izlenimlerimi söyleyeceğim: Yarış sahneleri harika çekilmiş ama filmde iş yok. Hâlâ inanmıyorsanız Allah size akıl fikir versin.
Neyse konuya gelelim. Beni işe almak için başvurmak istiyorsanız, e-mail yoluyla şirket hakkında detaylı bilgi verip bana menburian@************ adresinden ulaşabilirsiniz. Not:
Eksik gönderilen şirket bilgileri sizin hemen elenmenize yol açabilir. Biraz da işi kabul etme prosedüründen bahsedeyim.
Gönderilen başvurulardan sonra 8 teste tabi tutulacaksınız.
Bu testleri geçerseniz yazılı ve sözlü mülakatlardan sonra şirketinizin bütün elemanlarına İngilizce sınavı uygulanacak. Bu arada genç bir şirkette çalışmak istiyorum (Yaş ortalaması 25'i geçmeyecek!) Birden fazla şirket bütün testleri geçerse averaja bakılacak, o da eşitse kendi aranızda oynanan maçlara bakılacak.
O da eşitse yazı tura atacağım.
Şu anda elimde 36 değişik şirkete ait red mektubu var.
Bunları çerçeveletip duvarıma astım ama artık duvarda yer kalmadı. Bu yüzden sadece ciddi başvuruları değerlendireceğim.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İşaret dili konuşan insanların aksanları vardır ve kullandıkları işaretlerden karşılarındaki kişi nereli olduğunu anlayabilir.
TESPİTLİ YORUM
Telefonumun şarjı yüzde 1 olduğunda prize koşarken kendimi hastayı acile yetiştirmeye çalışan hemşire gibi hissediyorum.
NE KADAR OLDU?
"Azerbaycan için görev gelirse askere giderim" diyen Serdar Ortaç, askerlik yapmamak için kendini Meksika'da işçi gösterdiğinden 61 gün hapis yatalı 21 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ZİL çalıyor, elinde kocaman bir gül buketiyle çiçekçi çırağı kapıda bekliyor.
Mutluluktan dört köşe olmuş bir şekilde alıyorum çiçeği, kavgalı ve beni çok kırmış olan sevgilimi arıyorum. Hemen yelkenleri suya indirmek yok ya, tavırlı konuşuyorum.
"Niye gönderdin?
İstemiyorum, ne yapacağım ben şimdi bu kadar gülü, geri gönderiyorum..." derken annemden esaslı bir çimdik eşliğinde şu sözleri işitiyorum:
"Gönderme kız, reçel yaparız!"
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